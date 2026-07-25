Migrantes zacatecanos se suman para apoyar a Ulises Mejía Haro

La comunidad migrante zacatecana en Estados Unidos continúa cerrando filas en torno al proyecto de Ulises Mejía Haro. Empresarios, líderes sociales, promotores culturales y representantes de organizaciones de migrantes radicados en distintos estados de la Unión Americana anunciaron su incorporación al apoyo al Mejía Haro.

Durante un encuentro, reconoció que las y los migrantes representan uno de los mayores activos de Zacatecas, no solamente por las remesas que fortalecen la economía de miles de familias, sino por el liderazgo, la organización y el prestigio que han construido durante décadas en Estados Unidos, convirtiéndose en auténticos embajadores del estado.

Al proyecto se sumaron Don Serafín Bermúdez, empresario de Sacramento, California y hermano del emblemático líder migrante Andrés Bermúdez, “El Rey del Tomate”; Cirilio Saldivar, de San Fernando, California; Ramiro Acuña, de Chicago, Illinois; Rogelio Murillo, de Las Vegas, Nevada; el empresario Víctor Ibarra, reconocido por su trayectoria en California y Nevada; Jorge Acevedo Sánchez, promotor cultural de la Semana del Migrante en Jerez e impulsor de la charrería en Riverside, California; Rafael Cabral Arroyo, de Jurupa, California, y Salvador Bañuelos, destacado líder migrante radicado en Texas, quienes manifestaron su compromiso de fortalecer la organización de las y los zacatecanos que viven en Estados Unidos

Mejía Haro sostuvo que Zacatecas debe asumirse como un estado binacional, cuya historia, economía, cultura y desarrollo no pueden entenderse sin la aportación permanente de su comunidad migrante. Señaló que las y los zacatecanos radicados en Estados Unidos forman parte activa del presente y del futuro del estado, por lo que es momento de consolidar políticas públicas que fortalezcan ese vínculo histórico.

En ese sentido, se debe impulsar una agenda binacional que fortalezca la relación entre Zacatecas y su comunidad migrante mediante una mayor vinculación cultural, turística, educativa y académica, promoviendo intercambios entre universidades, instituciones de investigación, organizaciones civiles y gobiernos locales para aprovechar el talento, la experiencia y el conocimiento de las y los zacatecanos que viven en el extranjero.

Asimismo, es fundamental fortalecer el Mercado Nostalgia, impulsando la comercialización de productos elaborados por MiPyMEs zacatecanas en Estados Unidos, así como generar alianzas estratégicas con empresas hispanas para ampliar la presencia de productos locales, generar empleos, agregar valor a la producción estatal y abrir nuevas oportunidades para las familias productoras y emprendedoras de Zacatecas.

También reiteró su propuesta de avanzar hacia una representación política verdaderamente ciudadana, impulsando que las y los senadores, diputados federales y diputados locales sean electos exclusivamente por el voto directo de la ciudadanía mediante el principio de mayoría relativa, eliminando las candidaturas por la vía plurinominal, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas, la cercanía entre representantes y representados y consolidar una democracia donde el único respaldo válido sea el otorgado por el pueblo en las urnas.

“Nuestros paisanos nunca se han ido de Zacatecas; Zacatecas vive en ellos todos los días. Con su trabajo, esfuerzo y solidaridad sostienen a miles de familias, preservan nuestras tradiciones y proyectan el nombre de nuestro estado en Estados Unidos. Si Zacatecas quiere alcanzar todo su potencial, debe reconocerse plenamente como un estado binacional y construir políticas públicas que integren a nuestra comunidad migrante en las grandes decisiones para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra tierra”, expresó.

Asimismo, afirmó que la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el desarrollo regional, la justicia social y la prosperidad compartida encuentra en la comunidad migrante un aliado estratégico por su experiencia, capacidad de organización y profundo compromiso con Zacatecas, cualidades que serán fundamentales para consolidar un modelo de desarrollo que aproveche el enorme potencial económico y humano de las y los zacatecanos que viven en ambos lados de la frontera.

Finalmente, los líderes migrantes refrendaron su respaldo a Ulises Mejía Haro y se comprometieron a trabajar de manera coordinada para fortalecer la organización de la comunidad zacatecana en Estados Unidos.