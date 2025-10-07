STPS Tamaulipas reafirma protección de los derechos laborales de menores

Tamaulipas reafirma protección de los derechos laborales de menores

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) implementó una jornada informativa dirigida al personal administrativo y de ventas de Nissan Victoria, con el propósito de reforzar la erradicación del trabajo infantil y garantizar los derechos de los adolescentes trabajadores en edad permitida.

En estas sesiones se resaltó la importancia de que empresas estatales apliquen prácticas responsables que protejan la integridad de menores asegurando que las condiciones laborales respeten la normativa vigente, contemplando jornadas adecuadas y que promuevan su desarrollo educativo y personal.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirma su compromiso con la promoción de una cultura laboral responsable que prioriza el bienestar de las y los trabajadores más jóvenes.

Estas acciones forman parte de la labor que impulsa la Dirección de Inspección y Previsión Social de la STPS, encabezada por Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, la cual trabaja de manera permanente para prevenir la explotación laboral infantil y supervisar que los entornos de trabajo sean seguros, éticos y acordes a la edad de los menores.

La jornada que contó con la participación de Nelly Esmeralda González González y Rafael Laddaga Cura, auxiliares del Departamento de Trabajo de Menores de la Dirección de Inspección y Previsión Social, dio herramientas a los asistentes para prevenir riesgos laborales, proteger la integridad física y emocional de los menores y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral.