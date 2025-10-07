La UASLP continuará ejerciendo su autonomía con responsabilidad social y visión de futuro, señala Ariana García Vidal, secretaria de Finanzas de la Universidad — La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el gobierno estatal formalizaron un acuerdo financiero para normalizar el cumplimiento de las aportaciones del Ejecutivo potosino con la institución educativa, informó la casa de estudios.

El secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la secretaria de Finanzas de la UASLP, Ariana García Vidal, establecieron los mecanismos para el cumplimiento del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, signado con la Federación, añadió.

Explicó que “el acuerdo permitirá dar continuidad a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, que la Universidad desarrolla en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad potosina, en el periodo de 2025”.

La institución dijo a Crónica que estos recursos forman parte de los compromisos establecidos entre los dos órdenes de gobierno, cuyo beneficiario es la UASLP, y que son indispensables para garantizar su operación.

García Vidal afirmó que la Universidad permanecerá atenta al cumplimiento puntual de los acuerdos y a la recepción oportuna de los recursos comprometidos.

“Fiel a sus principios de transparencia y responsabilidad, la Universidad refrenda su compromiso ante la sociedad de mantener una administración eficiente y verificable del presupuesto; tal y como lo acreditan los informes y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y el propio Órgano Interno de Control”, expresó.

Dijo que la UASLP “continuará ejerciendo su autonomía con responsabilidad social y visión de futuro, consolidando su papel como institución pública de Educación Superior comprometida con el desarrollo científico, humanístico y cultural estatal”.

UASLP y Gobierno estatal Aseguran recursos para Estabilidad Académica en 2025