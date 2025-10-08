Exhibe baches y lo balean: ¿Cómo está “Don Nico”? Esto sabemos Durante una transmisión en vivo, un habitante identificado como Don Nico que grababa el mal estado de las calles fue atacado con un arma de fuego

Durante una transmisión en vivo, un habitante identificado como “Don Nico” grababa el mal estado de las calles y los baches que afectan el acceso a la comunidad, cuando un sujeto que viajaba como pasajero en una motocicleta se le acercó y le disparó a quemarropa. El ataque, ocurrió a plena luz del día, quedó registro en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y reclamo hacia las autoridades locales por la inseguridad en la zona.

Reacción social y demandas de transparencia

El video del ataque provocó una ola de reacciones en redes, donde vecinos de Urireo y otros ciudadanos exigieron esclarecer el caso y garantizar seguridad a quienes denuncian públicamente carencias o actos de omisión gubernamental.

Organizaciones locales señalaron que este hecho refleja la vulnerabilidad de los pobladores que utilizan medios digitales para documentar las condiciones de su entorno y la falta de mecanismos de protección a denunciantes comunitarios.

Lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no se ha confirmado si Don Nico se encuentra con vida ni su estado de salud, ya que las autoridades municipales de Salvatierra, Guanajuato, no han emitido información al respecto.

Tampoco se ha reportado la detención de los responsables ni avances en la investigación, pese a que el ataque ocurrió en un contexto de transmisión pública y ampliamente difundido.

Se espera que las autoridades estatales y de seguridad de un informe sobre el seguimiento del caso y la situación de la víctima.

La comunidad exige que no quede impune un hecho que ha cimbrado la tranquilidad de los habitantes y expuesto el riesgo que enfrentan quienes se atreven a señalar las fallas del gobierno local.

El municipio enfrenta el reto de recuperar la confianza ciudadana mediante acciones concretas de justicia y transparencia.