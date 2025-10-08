¿Qué son las ametralladoras FN-Minimi que pide el alcalde de Uruapan?

Carlos Manzo solicitó a la SSP la autorización y suministro de ametralladoras FN Minimi (Especial)

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la autorización y suministro de ametralladoras FN Minimi para fortalecer el armamento de la policía municipal y “igualar la fuerza” frente al crimen organizado que opera en la región.

“No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, indicó.

Asimismo, pidió a la SSP estatal la autorización y suministro de este armamento, además de municiones de otros equipos tácticos. No obstante, no existe hasta el momento una respuesta del titular del secretariado ejecutivo en Michoacán.

¿Qué son las ametralladoras FN-Minimi?

La FN-Minimi cuyo nombre proviene de Mini Mitrailleuse (“mini ametralladora”, en francés), es un arma de uso militar fabricada por FN Herstal, en Bélgica. Utiliza munición de 5.56×45 mm OTAN y tiene una cadencia de fuego que puede alcanzar más de mil disparos por minuto, con un alcance efectivo de hasta 800 metros. Su peso ronda los 7 kilos y es empleada por fuerzas armadas de diversos países.

Por su parte, en México es considerada un arma de uso exclusivo del Ejercito, además de que se ha relacionado con distintos hechos de violencia en distintas ciudades del país.