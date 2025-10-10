Sinaloa destaca mejoras en sistema de transporte público

El titular de la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno

El titular de la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno dio un balance de las mejoras logradas en el sistema de transporte público del estado durante este año.

Esto lo informó en la conferencia de prensa de la Vocería Estatal del Gobierno de Sinaloa. Destacó que durante los últimos meses la dependencia logró aumentar el número de autobuses urbanos en Culiacán de 486 a 590 unidades, gracias a un ejercicio constante de negociación con permisionarios que habían suspendido sus actividades desde la época de la pandemia debido al desplome financiero.

Asimismo, indicó que a lo largo del año se han ejecutado 13,523 revisiones físico mecánicas de autobuses, camiones de carga y vehículos de alquiler en el estado; como resultado, 66 unidades de servicio público fueron retiradas debido a la presencia de fallas mecánicas.

Por petición del gobierno estatal, se ha capacitado a conductores de todas las modalidades, en lo que se registra un avance de 3,200 operadores ya entrenados.

Además, Osuna expuso que durante el inicio del ciclo escolar 2025-2026, un total de 84,813 estudiantes han adquirido o refrendado su tarjeta inteligente para gozar del descuento en el pago de los servicios de transporte urbano. Al tiempo de informar lo anterior, exhortó a la población a solicitar este instrumento que les permite un gran ahorro económico; por ejemplo, en el transporte urbano los estudiantes pagan 3.50 pesos por viaje.

Del Programa de Educación Vial, puntualizó que entre enero y este día han participado en cursos 32,908 personas en general. En el Conalep se ha entrenado a 948 alumnos, de los cuales 72 han tramitado su licencia por primera vez. En el Cobaes, donde se ejecuta un programa de capacitación en distintos planteles, 533 alumnos han participado y adquirido constancias que serán útiles para obtener su licencia de aprendiz o por primera vez. En el aula de educación vial de la USE se han entrenado 580 alumnos que asisten como condición para obtener su licencia.

Además, expresó sobre el éxito del programa “Ponte al Corriente”, mediante el cual los contribuyentes pueden ahorrar sustancialmente al pagar solo 6,000 pesos para liquidar adeudos vencidos de hasta 40,000 pesos por concepto de trámites vehiculares.