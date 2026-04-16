Coordinan en Tamaulipas estrategia para evitar propagación del gusano barrenador en fauna silvestre

Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con instancias federales e internacionales, se encuentra fortaleciendo sus acciones para proteger a la fauna silvestre del el gusano barrenador por medio de capacitación técnica y trabajo de campo especializado.

Por este motivo, en el Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías tuvo lugar una jornada formativa que se enfocó en el manejo de fauna silvestre. A continuación, para abordar el tratamiento de especies en cautiverio, se realizó un recorrido en el Zoológico de Tamatán. Ambas actividades forman parte de una estrategia integral cuyo objetivo es prevenir afectaciones en la biodiversidad , al mismo tiempo que se reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones.

Por su parte, Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dio a conocer que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno Federal, a través de la Semarnat, la Dirección General de Vida Silvestre y Senasica. Asimismo, cuanta con el acompañamiento de especialistas y organismos internacionales.

“Es un fortalecimiento de capacidades de instituciones del Gobierno Federal, en conjunto con el Gobierno del Estado a través de la SEDUMA, con el objetivo de contener el gusano barrenador, proteger nuestros ecosistemas y cuidar nuestra fauna silvestre”, explicó.

De igual manera, Becker Hernández destacó que la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la SEDUMA se encuentra participando activamente en la definición de las zonas prioritarias de fauna silvestre. Contribuyendo así en las tareas de mitigación, en especial mediante la capacitación a municipios de la región cañera y del altiplano tamaulipeco. El monitoreo de trampas para la mosca, en coordinación con Senasica, autoridades locales y comunidades ejidales, también está siendo empleada como técnica en contra de la plaga del gusano barrenador.

El uso de videovigilancia también permite que sea posible detectar oportunamente posibles lesiones en animales lo que ayuda a la prevención de la propagación. Las líneas de acción abarcan tanto la atención en cautiverio, como el monitoreo en vida libre y en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS).

“Las cámaras trampa nos ayudan a identificar a tiempo cualquier herida en los animales para atenderla de inmediato y evitar que el gusano se desarrolle”, añadió Becker Hernández.

De igual manera, por parte de la SEMARNAT, participan el delegado Horacio del Ángel Castillo; de la Agencia del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de EE. UU., el director de Vida Salvaje, Jason Suckow, y la responsable del área de trampeo de mosca, Pamela Phillips; el director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), Armando García López; de Senasica, la encargada del área de gusano barrenador a nivel nacional, Ana Laura Hernández Reyes; del área de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre de la CPA, Héctor Enrique Valdez Gómez; y el especialista de agricultura de la oficina USDA en México, Luis A. Lecuona Olivares.

Por último, el funcionario comentó que con estas acciones, Tamaulipas avanza en una agenda ambiental con enfoque humanista en el que la protección del entorno se traduce en bienestar para las comunidades.