Aprueban reforma para enseñar primeros auxilios en escuelas de Hidalgo

Aprobación reforma

Con 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en sesión ordinaria, diputadas y integrantes de la LXVI Legislatura han aprobado una reforma al artículo 68 de la Ley de Educación, la cual tiene el objetivo de que en las escuelas de Hidalgo sean incorporadas al plan de estudios enseñanzas tanto de primeros auxilios como de respuesta básica ante diferentes tipos de emergencias que suelen ser comunes en las sulas escolares.

La reforma va a entrar en vigor una vez que la publiquen en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, después de su promulgación por el Ejecutivo estatal.

Por su parte, ante la aprobación, la diputada Alma Rosa Elías dio a conocer que dicha modificación también busca que sea posible consolidar los valores necesarios para que la convivencia armónica se fortalezca, al igual que el respeto mutuo entre las y los alumnos del estado. El método de trabajo que se va a desarrollar es la fomentación de una visión de la justicia, la equidad y el apego a la legalidad.

La formación educativa que se va a impulsar, no solo contribuirá a la mejora de la atención inmediata de emergencias, sino también al fortalecimiento de valores como la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de la vida.