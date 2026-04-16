UTH ocupa el lugar 18 entre las mejores universidades de Puebla

UTH

Al quedar ubicada en el lugar número 18 de las mejores instituciones de educación superior de Puebla, La Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) fue reconocida con un galardón otorgado por Universidades de Puebla. Este organismo se dedica tanto a medir la calidad como a evaluar los programas educativos.

La ceremonia fue encabezada por la rectora de la UTH, Mirna Toxqui Oliver, quien durante su discurso señaló que este logro fue posible gracias al trabajo en equipo. Además, añadió que las personas que integran la comunidad universitaria han sumado esfuerzos para acercar la institución a la sociedad.

Una vez que le agradeció a las y los presentes por haberse sumado a la labor Mirna Toxqui también destaco que trabajar con vidas humanas representa un gran compromiso y una alta responsabilidad. Por ello, la universidad cumple con la promesa de ofrecer programas innovadores y de calidad que contribuyen al desarrollo integral de sus estudiantes.

Por otro lado, el director de Universidades de Puebla, Daniel Cervantes Rosas, señaló que la presencia de la UTH entre las 20 mejores universidades del estado es el reflejo del trabajo constante. Dicha labor ha sido evaluada y medida por diferentes sectores e indicadores, lo cual refleja el actual posicionamiento de la institución.

Asimismo, resaltó la manera en la que el trabajo de vinculación con la sociedad, el entorno empresarial, los medios de comunicación y todos los integrantes de los diversos sectores sociales produce buenos resultados.

La entrega del galardón se llevó a cabo ante la presencia de representantes del sector empresarial. Asistieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de San Martín Texmelucan, Sabás López Rico, y la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Liliana Salazar Vega. Ambos coincidieron en felicitar a la UTH por el trabajo constante que realiza al frente de la rectora Mirna Toxqui Oliver.

El evento también contó con la presencia de directivos de instituciones de educación media superior, presidentes municipales, productores y comunidad estudiantil.

De esta manera, como institución pública de educación superior, la UTH refrenda su compromiso con las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. La acción conjunta promueve la educación superior, fomenta la innovación y apoya el desarrollo profesional de las juventudes mexicanas.