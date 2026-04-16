Quintana Roo cierra Semana Santa con ocupaciones de más del 80% y más de 1.2 millones de visitantes: Mara Lezama

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo cerró la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua con una ocupación hotelera promedio de entre 80 y 85 por ciento y la llegada de más de 1.2 millones de visitantes, cifras que confirman la fortaleza del Caribe Mexicano como Capital Mundial de las Vacaciones, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa La Voz del Pueblo.

Destacó que durante el periodo del 28 de marzo al 12 de abril se registraron más de 10 mil 138 vuelos en los cuatro aeropuertos internacionales del estado, lo que refleja una alta conectividad, flujo constante de turistas y la confianza que tienen en un estado completamente seguro y protegido.

La Gobernadora destacó que este resultado representa un incremento de 1.5 por ciento respecto a periodos anteriores, además de subrayar que existe un número adicional de visitantes no contabilizados que llegan por vía terrestre o mediante plataformas digitales.

En este contexto de alta afluencia turística, la titular del Ejecutivo dio a conocer que activó un operativo emergente para atender la cancelación de vuelos de la aerolínea Magnicharters, que dejó varados a decenas de pasajeros en plena temporada alta.

Agradeció el apoyo y coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris, con quienes luego de intensas gestiones logró reubicar a los viajeros afectados, quienes fueron trasladados a sus destinos sin costo adicional.

Las acciones incluyeron la gestión directa y personal en aeropuerto, elaboración de listas de pasajeros y coordinación logística para garantizar salidas inmediatas, priorizando familias, adultos mayores y personas con necesidades urgentes.

Por otra parte, Mara Lezama destacó que Quintana Roo está listo para el histórico espectáculo Tulum Air Show, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en la Base Aérea Militar número 20 del Aeropuerto Internacional de Tulum.

El espectáculo aéreo será gratuito y contará con exhibiciones de aeronaves y maniobras de alta precisión, mientras que de forma paralela se realizará una fecha de la serie NASCAR, marcando un hecho sin precedentes al disputarse una competencia oficial en una terminal aérea en México.

Para facilitar el acceso a estos eventos, el Tren Maya ofrecerá descuentos del 50 por ciento en viajes redondos y 25 por ciento en viajes sencillos hacia Tulum, aplicables directamente en taquillas del 20 al 26 de abril.

La Gobernadora señaló que esta promoción busca incentivar la movilidad sostenible y mejorar la experiencia de los visitantes, permitiendo traslados directos sin necesidad de transporte terrestre adicional.

Durante el programa, la gobernadora Mara Lezama hizo un resumen de las principales actividades de la semana y dio respuesta a las llamadas de las personas, porque en este gobierno la voz del pueblo sí se escucha.

La Crónica de Hoy 2026