Sinaloa continuará con el apoyo total del Gabinete de Seguridad Nacional: asegura Rocha Moya

Reforzamiento de seguridad en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, precisó su entusiasmo ante el compromiso que refrendaron las autoridades del Gabinete de Seguridad Federal, para continuar con el reforzamiento de los operativos y estrategias enfocadas a garantizar la tranquilidad de la población del estado.

En un reunión donde acudieron representantes del sector empresarial y educativo de Sinaloa, fue encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, General de División DEM, Ricardo Trevilla Trejo, entre otros mandos.

Rocha Moya enfatizó que entre los compromisos más importantes “vamos a seguir teniendo el apoyo total de los mandos federales, con efectivos del Ejército, Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

“La instrucción es que se mantengan en Sinaloa las fuerzas federales que ya operan aquí, porque Sinaloa no se va a desatender, vamos a seguir trabajando con total intensidad y con la presencia de los mandos necesarios, incrementando los efectivos conforme se requiera”, agregó.

Asimismo, destacó que son compromisos que ya quedan asentados.

“De nuestra parte, vamos a integrar el C5, con más cámaras para Culiacán y Mazatlán, y coordinadamente se van a implementar estrategias de inteligencia que nos van a permitir cuidar cada lugar de Sinaloa”, manifestó el mandatario sinaloense.

Rocha Moya finalizó reiterando la cooperación y respaldo del sector empresaria, cuyos representantes mostraron su acuerdo con los compromisos de la reunión y reconocieron las mejoras que se han hecho en materia de seguridad.