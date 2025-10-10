Un muerto y miles de damnificados en 11 municipios de Veracruz dejan lluvias, ríos y arroyos desbordados

El nivel del agua alcanzó más de tres metros por desbordamiento de ríos y arroyos en el norte de Veracruz (e-veracruz.mx)

Temporal en Veracruz — Un policía muerto, miles de damnificados por inundaciones por el desbordamiento de tres ríos y dos arroyos que han afectado 11 municipios del norte de Veracruz, han dejado las fuertes lluvias que han azotado la región en las últimas horas.

Autoridades de Protección Civil reportaron que las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en Veracruz provocaron el desbordamiento de los ríos Cazones, Nautla y Tecolutla, así como de los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde.

Las autoridades informaron sobre la muerte del policía Práxedes García, quien fue arrastrado por la corriente de agua cuando al trataba de rescatar a una familia que estaba en la comunidad de San Pablo, municipio de Papantla.

Derivado de la lluvia que ha azotado la zona, lo que casó el desbordamiento de los tres ríos y dos arroyos, varias comunidades quedaron bajo el agua e incomunicadas, al alcanzar en algunas partes hasta los tres metros de altura en los municipios de Álamo, Poza Rica, Cerro Azul, Tihuatlán, Nautla, Tecolutla, Poza Rica, Papantla, Tantoyuca, Coatzintla y Huayacocotla.

Comunidades incomunicadas por causa de las inundaciones (e-veracruz.mx)

A pesar de que hay reportes de que el nivel del agua ha disminuido, Protección Civil estatal monitorea con estricta vigilancia los ríos Papaloapan, Tesechoacán, Uxpanapa y Valle Nacional, ya que el aumento en sus niveles podría causar afectaciones en varias colonias que son aledañas a estos ríos. Frente a esta situación, autoridades municipales habilitaron algunos albergues a donde puedan acudir vecinos que puedan resultar afectados.

En este contexto, el gobierno veracruzano informó la noche del jueves que derivado del temporal que azota la zona norte del estado, las clases en todos los niveles educativos quedarían suspendidas en 38 municipios de la entidad.

