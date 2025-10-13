Con subametralladora en mano, capturan en Tabasco a “Niño sicario” y extorsionador

Derek Jair "N" es identificado como líder de un grupo generador de violencia en Villahermosa (Especial)

"Niño sicario" — Después de meses de investigación y al seguirle los pasos tras denuncias de varias víctimas, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca lograron capturar a Derek Jair ‘N’, de 14 años conocido como ‘”El Niño Sicario’”, identificado como líder de una cédula criminal en una zona rural de Villahermosa, Tabasco, y quien al momento de su detención este 12 de octubre intentó atacar a fuerza de seguridad con una subametralladora Uzi 9 milímetros que se le atascó.

El arresto de “Derek Jair “N” se registró tras un cateo al ejido La Corregidora, en la zona rural de Villahermosa, donde se ubicó al “Niño sicario”, quien al verse acorralado por las fuerzas de seguridad intentó atacar a los uniformados con una subametralladora Uzi, pero ésta se le atasco, por lo que al no tener otra arma a la mano fue sometido junto con José Asunción ‘N’, alias “El Chuncho’” de 37 años y quien presuntamente sería el jefe a quien le rendía cuentas por las acciones ilícitas en la zona.

Tras ser sometido el “Niño sicario”, se le aseguró la subametralladora con 23 cartuchos útiles, una mochila con varias dosis de drogas, mariguana y cristal, así como varias cartulinas rotuladas con mensajes de amenaza contra de grupos rivales.

Entre los objetivos confiscados destaca un teléfono celular, en cuyo contenido aparecen videos donde aparece una mujer que habría sido secuestrada y posteriormente liberada, además de imágenes del asesinato de otra persona, cuyos restos podrían estar enterrados en una propiedad cercana.

Serán las autoridades las que determinarán la situación legal de ambos delincuentes.

