Escuadrón Violeta de Baja California detiene a dos hombres acusados de violencia intrafamiliar

Dos hombres señalados por ejercer violencia intrafamiliar fueron detenidos por agentes de la Coordinación del Escuadrón Violeta de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC). Los arrestos se llevaron a cabo tras recibir denuncias y activar protocolos de atención a víctimas en los municipios de Mexicali y Tijuana.

El primer incidente tuvo lugar en la capital del Estado, en el fraccionamiento Condesa Sección Gante, donde un hombre alterado soltaba insultos y amenazas en contra de una mujer, ignorando la presencia de la autoridad estatal. La afectada se identificó como su ex pareja sentimental y manifestó contar con una orden de restricción que impide al hombre acercarse a ella y a las hijas que tienen en común.

Por eso, Víctor Raúl, “N”, de 64 años y originario de Apatzingán, Michoacán, fue detenido en lugar por incumplir con la medida judicial.

Asimismo, en la colonia Lomas del Valle en Tijuana, agentes del Escuadrón Violeta, detuvieron a Juan Flavio “N”, de 37 años y originario de Sonora, después de que golpeara a su padrastro, un hombre de la tercera edad, quien resultó con lesiones en la espalda y la nuca.

Los presuntos agresores quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dictaminar la situación jurídica de cada uno.