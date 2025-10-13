¿Exgobernador millonario? Cuitláhuac García pagó fuerte cantidad por terrenos y una camioneta

Cuitláhuac García (Presidencia)

El pasado 17 de febrero, el Director General del Cenagas, Cuitláhuac García, ex gobernador de Veracruz, rindió su declaración de situación patrimonial y de intereses, misma que reveló tres adquisiciones realizadas justo un año antes de que abandonara su puesto en el ejecutivo estatal el 30 de noviembre de 2024.

Lo que llamó la atención de estos procesos de compra venta fue que se realizaron en el mismo año y en pago de contado lo que incluyó: dos terrenos y una camioneta.

Según la declaración del funcionario, el sueldo neto mensual que percibía en el cargo ascendía a los $128,083, lo que significó ganancias de $1,005,000 durante su último año de gestión.

Ha causado revuelo e incertidumbre entre usuarios de redes sociales que han tenido acceso a la declaración de García Jiménez, la lógica de que la capacidad adquisitiva del ex gobernador, que no declara otro tipo de ingresos más que los que percibía como funcionario público, le permitieran realizar ese tipo de compras durante el mismo año y por montos que en total suman los $1,133,568, cantidad superior a sus ingresos anuales.

Las adquisiciones realizadas por Cuitláhuac García en 2023 fueron:

Un terreno pagado al contado por $200,000 con una superficie de 650 m2, adquirida el 26/10/2023

Un terreno pagado al contado por $413,568 con una superficie de 155 m2, adquirida el 28/03/2023

Un automóvil ford RANGER XLS CAB DOB AUT 2.3L 2022 pagado al contado por $ 520 mil adquirido el 05/02/2023

Declaración de situación patrimonial y de intereses de Cuitláhuac García

Respecto a los gastos del director de Cenagas, el pasado mes de septiembre, fue visto consumiendo desmedidamente en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, conocido por los altos precios que maneja en su menú.

La administración de Cuitláhuac García al frente del gobierno de Veracruz, ha sido cuestionada por permitir un desvío de más de dos mil millones de pesos mediante un esquema de contratos por adjudicación directa a empresas vinculadas a casos de corrupción.

El caso incluso ha sido señalado por la actual gobernadora del estado, Rocío Nahle, sin embargo, el morenista fue defendido por la Presidenta Claudia Sheinbaum y resaltó que él tiene toda su confianza.