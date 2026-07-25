Servicios Empresariales impulsa el crecimiento de las MiPyMEs sinaloenses con descuentos y apoyos

Con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), la Secretaría de Economía de Sinaloa mantiene activo el programa Servicios Empresariales, una estrategia que ofrece descuentos en diversos trámites y servicios para ayudar a emprendedores y empresarios a reducir gastos y fortalecer sus negocios.

De acuerdo con la dependencia estatal, el programa busca facilitar el acceso a herramientas que, en muchas ocasiones, representan un costo importante para quienes inician o desean hacer crecer una empresa. Gracias a estos apoyos, los beneficiarios pueden destinar el dinero que ahorran a otras necesidades, como la compra de materia prima, el pago de nómina o la ampliación de sus operaciones.

La subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro, explicó que esta iniciativa acompaña a las empresas en distintas etapas de su desarrollo, desde su creación hasta su consolidación. Señaló que los apoyos están diseñados para facilitar procesos como la formalización de los negocios, la protección de marcas y la incorporación de herramientas digitales.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran descuentos en el registro de marca, elaboración de tablas nutrimentales, obtención de códigos de barras, desarrollo de páginas web, estrategias de marketing digital, implementación de sistemas administrativos, servicios de paquetería y envíos, asesorías contables y la elaboración de actas constitutivas, entre otros.

Estas acciones buscan reducir los costos que enfrentan los emprendedores al momento de iniciar o fortalecer un negocio, especialmente en un contexto donde la competitividad exige contar con herramientas tecnológicas y procesos cada vez más profesionales.

Hasta el momento, el programa ha otorgado 24 mil 103 servicios, lo que ha representado un ahorro acumulado de 52 millones 647 mil pesos para los beneficiarios.

Las cifras también muestran una amplia participación de mujeres y hombres dentro del programa. Del total de apoyos entregados, 9 mil 503 fueron para mujeres emprendedoras y empresarias, mientras que 14 mil 600 beneficiaron a hombres, reflejando el alcance de esta estrategia en distintos sectores productivos de Sinaloa.

Wendy Hernández Fierro destacó que uno de los principales objetivos del programa es aliviar la carga económica que enfrentan quienes emprenden o mantienen una empresa.

“Este programa genera apoyo al bolsillo de la emprendedora, emprendedor y empresarios, porque en todo hay un descuento; sabemos que tenemos negocios que tienen dos o tres tablas nutrimentales, es un ahorro que se puede invertir en pagar nóminas, materia prima o en cualquier otra actividad, nosotros los ayudamos”, expresó la funcionaria.

La Secretaría de Economía señaló que estos descuentos permiten que los negocios tengan mayores oportunidades para crecer y competir, al facilitar el acceso a servicios que, de otra manera, representarían una inversión considerable.

Además de apoyar a empresas ya establecidas, el programa también está dirigido a personas que apenas comienzan un proyecto de negocio y requieren orientación para cumplir con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar de manera formal.

Las personas interesadas en acceder a los beneficios de Servicios Empresariales pueden solicitar información llamando al teléfono 667 758 7000, extensión 2907. También está disponible el número de WhatsApp 667 474 2354 y el correo electrónico lorena.partida@sinaloa.gob.mx para resolver dudas y brindar orientación.

Asimismo, los emprendedores pueden acudir a las oficinas URGE, ubicadas en diferentes municipios del estado, donde recibirán información sobre los requisitos y el proceso para obtener los apoyos disponibles.

La Secretaría de Economía informó que, por instrucción de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, continuará impulsando este tipo de programas con el propósito de que las MiPyMEs sinaloenses reduzcan sus costos de operación, fortalezcan su desarrollo y generen más oportunidades de crecimiento económico, contribuyendo además a la creación y conservación de empleos en la entidad.