La mandataria rindió homenaje a los pueblos originarios y afromexicanos, en especial a la cultura Maya

Mara Lezama conmemora el Día de la Nación Pluricultural

Por Rafael Martínez
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa conmemoró este domingo el Día de la Nación Pluricultural, una fecha que “invita a las y los mexicanos a reconocer con orgullo sus raíces milenarias y la riqueza de la diversidad cultural que define a México”, expresó.

“México es una gran casa donde caben todas las culturas, todos los acentos y todas las formas de entender el mundo”, agregó y destacó que en el país se “celebra con orgullo lo que somos: un país de raíces diversas, de lenguas vivas y de pueblos que resisten”.

Asimsimo, subrayó que la verdadera fuerza de la nación proviene de su identidad pluricultural y de las historias, tradiciones, danzas, bordados y saberes que han sobrevivido gracias a la determinación de los pueblos originarios.

“Las razas no existen, existen culturas. Por eso construimos una sociedad más justa, que abraza sus raíces y mira al futuro con respeto y esperanza”, indicó.

En su mensaje, Lezama Espinosa rindió homenaje a los pueblos originarios y afromexicanos, en especial a la cultura Maya, a quienes reconoció como guardianes de una historia milenaria que sigue viva en las comunidades de Quintana Roo.

“Reconocemos su sabiduría, su dignidad y su papel en la construcción de un México y de un Quintana Roo más humanos, más empáticos y más solidarios”, reiteró.

Finalmente, Mara Lezama aseguró que, con el orgullo de ser una nación pluricultural, la transformación en Quintana Roo avanza hacia una sociedad que valora la diversidad y la convierte en motor de unidad y progreso.

