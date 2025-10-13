Sinaloa presenta programa “Viernes Muy Mexicano” para impulsar consumo local

Rocha Moya en conferencia de prensa

En la conferencia semanal del gobierno de Sinaloa, se presentó la estrategia “Viernes Muy Mexicano”, iniciativa que busca fortalecer el consumo interno y apoyar a los negocios locales, impulsando la venta de productos y servicios en barrios, colonias, comunidades y en todo país.

El gobernador, Rubén Rocha Moya destacó que esta estrategia, promovida por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) a nivel nacional a través de sus cámaras de comercio, contribuye de manera directa a preservar y fortalecer el consumo local.

“Participarán todos aquellos que tengan un pequeño negocio y que contribuyen de manera importante al mercado interno y al consumo que se ve favorecido por esta estrategia”, expresó.

Asimismo, indicó que el impulso del mercado interno es potenciado por la política social del Gobierno Federal, que genera una derrama económica directa en negocios y establecimientos locales.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO, expuso que el objetivo de esta implementación es que las familias elijan productos y servicios nacionales en sus negocios de confianza.

“Este ejercicio se realizará el último viernes de cada mes, no solo con promociones, sino también con descuentos y experiencias locales, con una gran activación a nivel nacional. El próximo Viernes Muy Mexicano se llevará a cabo el 31 de octubre”, comentó.

Los negocios interesados podrán registrarse en www.viernesmuymexicano.com.mx o acudir a las oficinas de las Cámaras de Comercio, donde recibirán un engomado oficial que los vinculará a un portal mostrando todos los negocios participantes y sus promociones.

De la Torre precisó que “es una economía en territorio: por barrio, por municipio y familia por familia. Viernes Muy Mexicano es un programa permanente, aliado con el Plan México, que fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida y reconoce a la empresa familiar como columna vertebral de la economía nacional”.

A nivel nacional, ya se han repartido 350 mil engomados, con más de 24 mil negocios familiares registrados en el portal. En Sinaloa, previo al anuncio, ya suman más de mil 150 negocios inscritos, de los cuales el 29% pertenece a moda y ropa, el 11% a restaurantes y cafeterías y el 9% a salud, belleza, bienestar y turismo.