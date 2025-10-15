Fernando ‘El Pulpo’ Remes: ¿Quién es y cuánto gana el alcalde de Poza Rica?

Fernando Remes, alcalde de Poza Rica Recientemente, reconoció que el presupuesto para construir un muro de contención del río Cazones no fue utilizado correctamente.

El municipio de Poza Rica, Veracruz ha sido uno de los más afectados tras las lluvias e inundaciones vividas el fin de semana pasado. Esta situación ha puesto en la mira Fernando Remes, el alcalde actual de esta localidad, quién ha sido criticado y cuestionado por su trabajo en el manejo de esta crisis.

¿Quién es Fernando ‘El Pulpo’ Remes?

Fernando Luis Remes Garza es el actual presidente municipal de Poza Rica, Veracruz, cargo que asumió el 1 de enero de 2022 tras la elección municipal de 2021. La candidatura de Remes a la alcaldía fue presentada en 2021 por la coalición conocida como “Juntos Hacemos Historia” (Morena y aliados).

🇲🇽 ¡Viva México! ¡Viva Poza Rica! 🇲🇽



Hoy dimos el Grito de Independencia junto a miles de ciudadanos y autoridades, en una noche que fortalece nuestro amor por México recordando a los héroes que nos dieron Patria. pic.twitter.com/gQlvGdYZiM — Fernando Luis Remes Garza (@pulpo_remes) September 16, 2023

Su postulación y el proceso electoral que lo llevó al triunfo estuvieron acompañados de impugnaciones y procedimientos ante las autoridades electorales locales: el registro de su candidatura, así como sanciones y recursos posteriores, constan en sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), que documentan los litigios electorales vinculados a su campaña y a resoluciones sancionadoras.

“Que me metan a la cárcel”

Tras las inundaciones ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento del Río Cazones, el alcalde ha sido criticado y su presencia ha sido objeto de rechazo social como el momento en el que habitantes aventaron lodo a la camioneta donde se trasladaba.

También, confesó que el presupuesto designado para construir un muro de contención que ayudar a evitar el desbordamiento no se utilizó correctamente, pues sólo se construyó un 10% de la obra con los 14 millones de pesos que debían destinarse.

“Ha de haber habido presupuesto para ellos y se lo fregaron, ni modo, me están grabando, que me metan a la cárcel, pero estoy seguro que no lo terminaron”.

¿Cuánto gana Fernando ‘El Pulpo’ Remes?

Sueldo de Fernando 'El Pulpo' Remes Así están reportados los ingresos por su salario del alcalde de Poza Rica.

De acuerdo con la Oficialía Mayor del estado de Poza Rica, el alcalde recibe un sueldo mensual neto de 112 mil 236 pesos sumando su salario base compensaciones y prestaciones, lo que lo convierte en el alcalde mejor pagado de su estado.