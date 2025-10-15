Tecámac fortalece su vocación logística con nuevo centro de distribución de Mercado Libre

. La presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, puso en marcha el Servicenter número 8.

La presidenta municipal Rosi Wong Romero encabezó la inauguración del Servicenter número 8 de Mercado Libre, un moderno centro de distribución que marca un hito en la expansión logística de la empresa y en el impulso económico del municipio.

Ubicado en Urbi Villas del Campo, y cercano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el nuevo Servicenter iniciará operaciones con una capacidad de procesamiento de nueve mil paquetes diarios y 450 rutas de distribución en su primera etapa. Se estima que podrá manejar hasta 40 mil artículos al día, en tres turnos, lo que representa una importante fuente de empleo para Tecámac y la región.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó el compromiso de su administración por abrir mercados a nuevas inversiones y brindar condiciones óptimas para su desarrollo. “Que ustedes hayan decidido instalarse en el municipio para nosotros es una super distinción; les deseo el mayor éxito del mundo”, expresó Wong Romero, acompañada por líderes regionales de la plataforma de comercio electrónico.

. .

Tras el corte de listón, la presidenta municipal realizó un recorrido por las instalaciones y participó en el registro electrónico de los primeros paquetes que salieron del centro para su distribución. El servicio arranca con 59 unidades de transporte, de las cuales el 90 por ciento son eléctricas, en línea con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.

La apertura de este centro refuerza el papel estratégico de Tecámac como nodo logístico en el Valle de México y refleja la confianza del sector privado en el potencial de desarrollo del municipio. Con esta inversión, se consolidan nuevas oportunidades laborales, se dinamiza la economía local y se fortalece la infraestructura para el comercio digital.