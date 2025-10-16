Leche para el Bienestar envía agua potable a estados afectados por lluvias

Leche para el Bienestar, comprometida con el bienestar de las comunidades mexicanas, ha puesto en marcha una acción humanitaria urgente para apoyar a los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, recientemente afectados por intensas lluvias.
90,000 litros de agua potable serán distribuidos en bolsas de 2 litros, transportadas en tres camiones con capacidad de 30 mil litros cada uno. Esta iniciativa busca atender de manera inmediata las necesidades básicas de las familias damnificadas, garantizando el acceso a agua limpia en momentos críticos.
Bajo la dirección de Antonio Talamantes Geraldo, Director General de Leche para el Bienestar, la empresa coordina esfuerzos con autoridades estatales y municipales para asegurar una entrega eficiente y oportuna. Esta colaboración reafirma el compromiso social de la compañía en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales.
Las lluvias recientes han dejado severas afectaciones en diversas comunidades, y esta respuesta solidaria representa un ejemplo de cómo se pueden sumar esfuerzos para proteger la salud y dignidad de quienes más lo necesitan.