Esthela Damián recorre la colonia San José en Iguala Guerrero para promover la defensa de la soberanía nacional

Esthela Damián recorre la colonia San José en Iguala para promover la defensa de la soberanía nacional

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, realizó un recorrido casa por casa en la colonia San José, en el municipio de Iguala de la Independencia, como parte de una jornada enfocada en la defensa de la soberanía nacional y el acercamiento directo con la ciudadanía.

Acompañada por vecinas, vecinos y comerciantes de la zona, Damián Peralta caminó por las calles 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas, donde sostuvo conversaciones con familias, comerciantes, jóvenes y adultos mayores para escuchar sus inquietudes y compartir sus propuestas.

Durante la actividad, la exfuncionaria federal destacó la importancia de mantener una política cercana a la población, al considerar que el contacto directo con la ciudadanía permite conocer de primera mano las necesidades que enfrentan las colonias y comunidades del estado.

Señaló que las soluciones a los problemas sociales no pueden construirse únicamente desde las oficinas, sino que requieren recorrer las calles, dialogar con la población y conocer las condiciones en las que viven las familias guerrerenses.

En ese sentido, reiteró su compromiso de continuar realizando recorridos territoriales en distintos municipios de Guerrero, con el propósito de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y recoger propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Durante el trayecto, comerciantes y residentes expresaron diversas inquietudes relacionadas con los servicios públicos, el desarrollo de sus colonias y las oportunidades para mejorar el bienestar de las familias. De acuerdo con los organizadores, los vecinos reconocieron la disposición de Esthela Damián para escuchar de manera directa sus planteamientos.

La caminata se desarrolló en un ambiente de cercanía entre la exconsejera jurídica y los habitantes de la colonia San José, quienes la acompañaron a lo largo del recorrido por una de las zonas representativas de Iguala de la Independencia.

Con esta actividad, Esthela Damián Peralta reafirmó su intención de mantener una estrategia de trabajo basada en la presencia constante en territorio y en el diálogo con la población, al sostener que la participación ciudadana es fundamental para impulsar acciones orientadas al desarrollo de Guerrero.

El recorrido forma parte de una serie de visitas que la exfuncionaria ha realizado en diferentes municipios de la entidad, donde promueve la defensa de la soberanía nacional y busca fortalecer el contacto con distintos sectores sociales mediante encuentros directos con la población.

De esta manera, la jornada en la colonia San José concluyó con un llamado a mantener la cercanía entre representantes y ciudadanos, así como a continuar impulsando espacios de diálogo para atender las principales necesidades de las comunidades de Guerrero.