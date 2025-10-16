Sectur y Mara Lezama van al rescate turístico de Tulum

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la titutal de Sectur federal, Josefina Rodríguez Zamora, en su reunión con el sector turístico de Tulum (Especial)

Tulum — En gira de trabajo con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama convocó a reunión de trabajo con el sector hotelero, representantes del sector turístico de Tulum, así como con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de las acciones para atender las necesidades del pueblo de Tulum y en apoyo a la economía y fortalecimiento del destino en materia turística, “intercambiamos inquietudes, estrategias de desarrollo para el bienestar de la gente”, dijo.

La Gobernadora destacó que “nuestro objetivo es claro: consolidar un modelo de turismo con prosperidad compartida, que genere bienestar para las y los trabajadores del sector, para quienes nos visitan y, sobre todo, para las familias que hacen de Tulum un orgullo de Quintana Roo”.

Uno de los acuerdos alcanzados en esta mesa de trabajo es trabajar en conjunto para acelerar el acceso público y ordenado a las playas, diversificación, orden en el sistema de movilidad y transporte.

Cabe mencionar que de enero a septiembre, Tulum ha recibido más de 1 millón 224 mil turistas, con una ocupación promedio del 69%, cifras que reflejan la confianza, el dinamismo y la fortaleza de nuestro destino.

Comentó también que las acciones en sargazo, seguridad y promoción del Gobierno del Estado para seguir impulsando un turismo con bienestar social, que fomente la competitividad, refuerce la confianza y coloque siempre a las y los ciudadanos en el centro de las decisiones.

Con diálogo, coordinación y trabajo en equipo, añadió, seguimos transformando Quintana Roo, para que la prosperidad sea una realidad compartida para todas y todos.

