Presenta Tamaulipas el Puerto del Norte ante líderes empresariales nacionales

Puerto del Norte

El Gobierno de Tamaulipas presentó los avances del proyecto Puerto del Norte ante más de 80 representantes de los principales organismos empresariales del país, con el propósito de impulsar esta infraestructura como un punto estratégico para el comercio internacional, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la competitividad del estado.

Durante un encuentro privado realizado en las instalaciones del puerto, empresarios nacionales conocieron el desarrollo de la obra, los proyectos de expansión y las oportunidades que ofrece esta terminal marítima para fortalecer las cadenas de suministro, incrementar el intercambio comercial y aprovechar el proceso de relocalización de empresas.

La secretaria de Economía Estatal, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que el Puerto del Norte forma parte del fortalecimiento de la infraestructura logística y creación de condiciones que favorecerán la inversión y el crecimiento económico.

“Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad”, expresó Cantú Deándar.

La funcionaria explicó que el proyecto busca ampliar la capacidad logística de la entidad mediante infraestructura que responda a las nuevas exigencias del comercio internacional y al creciente intercambio económico entre México y Estados Unidos.

Como parte de la reunión, el director general del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó el estado actual del proyecto, los avances registrados en infraestructura y las acciones previstas para consolidar la terminal como un nodo logístico de alcance nacional.

La Crónica de Hoy 2026