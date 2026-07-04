Más de 146 mil mexicanas de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán

Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán

En el municipio de Quiroga, ante comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce a las mexicanas de 60 a 64 años su aportación en el cuidado de su familia y al desarrollo de México, por ello, en Michoacán beneficia a 146 mil 158 mexicanas con 3 mil 100 pesos bimestrales.

“Este programa representa un acto de justicia, nuestra Presidenta la doctora Claudia Shienbaum, impulsando este Programa de Bienestar, brinda un reconocimiento a las mujeres que como ustedes han contribuido con sacrificio, con alegría y con amor a la construcción de este país”, precisó, al señalar que la pensión, atiende una deuda pendiente que se tenía con las mujeres.

Ante mujeres p’urhépechas, en el marco de la gira que encabezó la Jefa del Ejecutivo Federal en Michoacán, Ramírez Amaya, abundó que el Gobierno de México garantiza que todas las mujeres de 60 a 64 años reciban esta pensión.

Agregó que al cumplir 65 años, las beneficiarias recibirán la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se impulsan los Programas de Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida, la Beca Rita Cetina para educación básica, la beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, la beca Gertrudis Bocanegra para los estudiantes universitarios, Créditos a la Palabra para mujeres, los Centros LIBRE, entre otros, que contribuyen a una mejor calidad de vida”, agregó.