Beatriz Mojica reúne a liderazgos regionales en asamblea de Chilpancingo

Beatriz Mojica

La senadora morenista, Beatriz Mojica, encabezó una Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, Guerrero, acompañada por el senador, Gerardo Fernández Noroña; donde convocó a fortalecer la organización territorial de Morena, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y mantener la unidad del movimiento.

Durante su intervención, Mojica enfatizó que la sede del evento fue elegida por el significado histórico que representa para la entidad y por su vínculo con las luchas ciudadanas.

“Aquí aprendimos que la patria no se negocia. Aquí aprendimos que la soberanía se defiende con el pueblo”, manifestó la senadora al referirse a las distintas regiones de Guerrero y al papel que, dijo, han desempeñado en la defensa de los intereses nacionales.

Mojica sostuvo que Guerrero continuará respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación y afirmó que la protección de la soberanía nacional también pasa por preservar las políticas públicas y los programas sociales impulsados en los últimos años.

Al concluir la asamblea, Beatriz Mojica llamó a continuar con el trabajo de organización en la entidad y reiteró el respaldo del estado al gobierno federal.

“Desde Guerrero le decimos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: cuente con Guerrero. Como nos enseñó Vicente Guerrero, la patria no se vende, la patria se defiende”, concluyó la senadora.

La legisladora estuvo acompañada también por el diputado federal Manuel Vázquez Arellano. Además asistieron, Pioquinto Damián Huato, Servando Salgado, Juan Adán Tavares, Gloria Peralta, Jesús Salgado, Salvio Herrera, Armando Morales, Marco Sierra, Rosario Herrera,Brian Vicario, Alejandra Salgado,Oscar Díaz, Ernesto González, Silvina Brito, María Eugenia Salgado y Julio Aguirre.

La Crónica de Hoy 2026