Ana Paty Peralta convoca en Bacalar a mantener unidad por la Cuarta Transformación

Ana Patricia Peralta

En unidad y trabajando de la mano para defender la transformación en el Estado, los aspirantes a coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Ana Paty Peralta y Eugenio Segura Vázquez participaron en una asamblea informativa convocada en Bacalar, por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, encabezado por su presidenta, Johana Michelle Acosta Conrado.

“Hoy vengo con un encargo muy importante por parte de nuestro movimiento, de Morena, que podamos seguir llevando el mensaje de la transformación de los gobierno de la Cuarta Transformación, de los gobiernos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestra gobernadora Mara Lezama, a todas las casas, entregando el periódico de Regeneración, informando al pueblo”, expresó.

Ana Paty Peralta hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía a mantener la unidad para defender la soberanía nacional, consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación y seguir construyendo el bienestar de las familias quintanarroenses.

Durante su mensaje, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Johana Acosta Conrado, exhortó a la militancia a sumarse con 4 compromisos: mantener informado al pueblo, ayudar con la formación política de Morena, ser defensores de la Cuarta Transformación a través de las redes sociales y contribuir en la búsqueda e identificación de más simpatizantes del movimiento.

Además, la asamblea contó con la participación de integrantes del movimiento, autoridades, militantes y simpatizantes, quienes reiteraron su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y con la organización territorial.

Al concluir el encuentro, Ana Paty Peralta y Eugenio Segura realizaron un recorrido casa por casa por distintas calles de Bacalar para entregar el periódico Regeneración, órgano informativo de Morena, con el propósito de acercar a la ciudadanía los avances del movimiento, fortalecer el diálogo directo con las familias y continuar promoviendo la participación del pueblo en la transformación de Quintana Roo y de México.

La Crónica de Hoy 2026