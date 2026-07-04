Gino Segura refrenda la unidad de Morena con recorrido y asambleas informativas en Bacalar

Gino Segura

En un mensaje de unidad y organización política, Gino Segura realiza actividades en Bacalar iniciando con un recorrido por la sección 407, donde caminó casa por casa para saludar a vecinas y vecinos, entregar material informativo y dialogar con la ciudadanía sobre los principios de la Cuarta Transformación y la importancia de mantener la participación del pueblo en la vida pública del estado.

Posteriormente, Gino Segura y Ana Paty Peralta, atendiendo la encomienda de Morena de fortalecer la organización territorial y mantener unido al movimiento en Quintana Roo participaron en la Asamblea Informativa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, realizada en el domo doble de la Unidad “Serapio Flota Maas”, donde refrendaron ante la militancia el compromiso de seguir defendiendo la Transformación y la Soberanía Nacional mediante la organización y la participación ciudadana.

Más tarde, Gino Segura encabezó una segunda Asamblea Informativa, en la que reiteró que el fortalecimiento del movimiento se construye desde el territorio, escuchando a la gente y caminando junto al pueblo.

Durante la jornada, Gino Segura destacó que la unidad es uno de los principales activos de Morena para consolidar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Mara Lezama.

“En Morena sabemos que cuando caminamos unidos, escuchando a la gente y organizándonos desde el territorio, fortalecemos un movimiento que nació del pueblo y que sigue trabajando por el bienestar de las familias quintanarroenses y de todo México”, expresó.

Las actividades en Bacalar forman parte de los recorridos territoriales y asambleas informativas que Gino Segura realiza en distintos municipios del estado para mantener un diálogo permanente con la militancia y la ciudadanía, fortaleciendo la organización en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La Crónica de Hoy 2026