Tamaulipas avanza con la integración de los Consejos Municipales de Turismo

“En Tamaulipas impulsamos con pasión el turismo como motor de desarrollo, y fortalecer la gestión turística local es nuestra prioridad para detonar el crecimiento de esta vibrante industria en el estado”, comentó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

Indicó que, por ello, la integración de los Consejos Municipales de Turismo “es clave para unir esfuerzos, potenciar destinos y consolidar al estado como un referente de experiencias inolvidables”.

“Actualmente se cuenta con avances significativos en la instalación de Consejos Consultivos Turísticos Municipales, lo que permitirá consolidar espacios de participación ciudadana y de planeación sectorial en los destinos con mayor dinamismo de un estado que lo tiene todo”, expresó Hernández Rodríguez.

Asimismo, precisó que, con el objetivo de seguir avanzando, la Secretaría de Turismo del Estado se ha trazado como meta que, al cierre del ejercicio 2025, el 50% de los 20 municipios con mayor vocación turística cuenten con su respectivo Consejo Consultivo Turístico Municipal.

Refirió que se trabaja para que, al primer semestre del 2026, la cobertura en todos los municipios con vocación turística cuente con su consejo respectivo.

“Todo ello, en pleno cumplimiento con la Ley de Turismo de Tamaulipas, que faculta a esta secretaría para promover la integración de dichos consejos y consolidar con ello un desarrollo turístico ordenado, participativo y sostenible”, finalizó el titular de la dependencia.