Tabasco: presuntos integrantes de La Barredora revientan asamblea de México Tiene Vida

Los delincuentes arrebataron al personal del INE las pulseras de control de acceso para regular el aforo del evento (Especial)

Inseguridad — Presuntos integrantes de la organización criminal La Barredora, reventaron la asamblea constitutiva de México Tiene Vida que se realizaba bajo la supervisión de personal del Instituto Nacional Electoral (INE), en la nave 2 del parque Tabasco.

“Un grupo violento de porros, armados, aparentemente ligados al grupo delictivo La Barredora, algunos de ellos con corte de cabello militar, boicotearon una nutrida asamblea para la constitución del partido México Tiene Vida que se realizaba este sábado en Villa Hermosa, Tabasco”, denunció la organización política.

Detallaron que más de seis mil personas estaban a unos minutos de iniciar la asamblea cuando arribó el grupo delictivo a reventar la asamblea, requisito indispensable para constituirse en partido político, razón, por la que era supervisaba por funcionarios del INE.

“Se rebasaba por mucho el quórum necesario para la realización de la asamblea, reflejo del entusiasmo y la gran participación ciudadana que respalda este proyecto”, se destacó.

Entre los hechos lamentables, los agresores generaron un ambiente de intimidación, “y poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes, arrebataron al personal del INE, las pulseras de control de acceso, las cuales eran utilizadas para regular el aforo del evento”.

Ante esta situaciones y al ataque directo a los asistentes a la reunión y a los funcionarios electorales, los miembros del INE que sancionarían esta asamblea tuvieron que abandonar el recinto, contratado exprofeso en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco.

“El grupo de porros se preguntaban entre ellos si alguien traía la gasolina y los cerillos para incendiar el lugar. Eso generó más tensión en el ambiente”, señalaron los organizadores de este evento.

Por lo anterior, se reiteró que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) responsables del desarrollo del evento, abandonaron el lugar y suspender la asamblea, debido a la falta de condiciones para garantizar la seguridad y el orden del proceso.

Cabe destacar que La organización política México Tiene Vida es la puntera en afiliaciones a nivel nacional de 89 organismos similares que intentan constituirse en partidos políticos.

La organización México Tiene Vida condenó enérgicamente estos actos de violencia y sabotaje, que atentan contra la libre organización ciudadana y la participación democrática. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la legalidad y la construcción de un México más justo, solidario y con valores”.

“Exigimos a las autoridades correspondientes una investigación inmediata y transparente para identificar a los responsables de estos hechos…

“Agradecemos profundamente a los ciudadanos que acudieron con entusiasmo y fe a este ejercicio democrático, reiterándoles que nada detendrá nuestro compromiso por darle Vida a México”, concluyó la dirigencia de esta organización.

