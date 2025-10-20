Entrega Mara Lezama 189 constancias y matrículas para fortalecer ramo inmobiliario

Mara Lezama destacó que “este es un paso a la legalidad, a la confianza y a la profesionalización" en el sector inmobiliario

Quintana Roo — Al entregar 189 constancias y matrículas a profesionales inmobilarios, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que se trata de una nueva página en la historia del desarrollo de esta actividad, específicamente en la Riviera Maya, donde el crecimiento no se detiene.

“Este es un paso a la legalidad, a la confianza y a la profesionalización. Cada matrícula que estamos entregando son garantía que las operaciones inmobiliarias las van a realizar mujeres y hombres preparados, éticos y con un gran compromiso con la transparencia”, afirmó la Gobernadora.

Durante el evento, realizado en el Planetario Sayab, y acompañada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, Mara Lezama reiteró que en esta forma diferente de gobernar el objetivo es claro: no podemos seguir haciendo lo mismo si los resultados no son correctos.

Por ello, informó que en solo tres años se consolidó el primer padrón oficial de asesores inmobiliarios y administradores condominales, más de 4 mil 400 personas capacitadas de los cuales 2 mil 327 son mujeres, fundamental en este gran destino que concentra el 41% de toda la actividad inmobiliaria del estado.

“De ahí la importancia de esta profesionalización y de esta entrega de 145 matrículas de nueva inscripción y 44 de renovación. Tenemos un Sistema de Gestión de Trámites y Servicios donde cualquier persona desde cualquier lugar puede consultar si el asesor o asesora está registrado y verificar su matrícula de manera inmediata”, explicó la titular del Ejecutivo.

La gobernadora de Quintana Roo dejó en claro que esto permite reducir el riesgo de fraudes y generar mayor confianza en la inversión en el estado, ya que la gente puede saber que se trabaja apegados a la legalidad y a un crecimiento con bienestar.

“Lo estamos haciendo en esta nueva forma de gobernar, que yo lo he llamado el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Y sí, vamos a seguir impulsando ese desarrollo urbano, incluyente, sostenible, con participación ciudadana, con visión del futuro” aseveró la titular del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta municipal Estefanía Mercado destacó que la entrega de estas matrículas son un paso firme hacia la profesionalización, la transparencia y la certeza, que genera confianza en las inversiones.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), José Alberto Alonso Ovando, informó que este acto forma parte de la estrategia para fortalecer el marco legal y técnico que regula la prestación de servicios inmobiliarios en la entidad, en cumplimiento con la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, actualizada durante este nuevo gobierno diferente.

Alonso Ovando añadió que es un paso decisivo hacia la consolidación de un sector inmobiliario más transparente, profesional y con certeza jurídica, considerando que el es el segundo generador de economía luego del turismo, ya que la capacitación da confianza y certeza jurídica al adquirir o vender viviendas.

Estuvieron en el presídium, entre otras personas, las asesoras Paula Zambrano e Ilona Tregubova, el asesor Enrique Domínguez Mañueco, así como Mariann González Pliego Castillo, directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

La Crónica de Hoy 2025