Capturan a “Plátano”, implicado en el asesinato de líder limonero en Apatzingán

Rigoberto "N" lider de extorsionadores en Apatzingán fue capturado por fuerzas de seguridad federal (Especial)

Inseguridad en Michoacán — Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores el Valle de Apatzingán, en Michoacán, autoridades federales confirmaron este martes la captura de Rigoberto “N”, alias “Plátano”, líder de “Los Blancos de Troya” y presunto responsable del homicidio del citricultor.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de “Plátano”, señalado de ser jefe operativo del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, aliados de “Los Viagras” y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y encargado del cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán.

La dependencia federal informó a través de un comunicado que el operativo para la captura de este criminal la encabezó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con apoyo de la SSPC, de la Marina Armada de México (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía estatal.

Información de medios locales refieren que Rigoberto “N” contaba con una credencial de la Asociación de Citricultores, la que presuntamente utilizaba para evadir a las autoridades.

