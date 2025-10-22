Narcolaboratorios desmantelados en Morelos

Este miércoles se anunció que fueron desmantelados cuatro narcolaboratorios que operaban en Morelos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó lo anterior durante una conferencia de prensa y explicó que, gracias al Operativo Interinstitucional Conjunto, encabezado por la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la dependencia a su cargo, se dio un golpe a la fabricación de drogas sintéticas

El valor estimado de la fabricación de droga es de 750 millones de pesos al mes.

Urrutia detalló que dichos laboratorios fueron localizados en Yautepec, Huitzilac y Jonacatepec. En Yautepec eran dos de estos centros ilegales, en tanto en Jonacatepec contaba con una “cocineta artesanal” para la elaboración del narcótico.

Seguridad Pública en Morelos

Extorsión

El funcionario indicó que Morelos se sumó al combate nacional contra la extorsión, en concordancia con la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, publicada el pasado 9 de octubre. En este marco, se han realizado cateos en la región oriente de Morelos.

Durante las últimas dos semanas, las autoridades estatales han detenido a 25 personas por delitos de homicidio calificado, extorsión bajo la modalidad de “cobro de piso”, venta de drogas y robos.