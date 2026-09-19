Con participación histórica de más de 172 mil personas, Quintana Roo consolida la cultura de prevención en el Segundo Simulacro Nacional 2026

Mara Lezama Espinosa

Con una participación histórica de 172 mil 047 mujeres y hombres, Quintana Roo se sumó al Segundo Simulacro Nacional 2026 impulsado por la Presidenta Claudia Sheninbaum y monitoreado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa desde el centro de mando instalado en el C5 de Cancún.

La participación de las y los quintanarroenses confirma una vez más que la cultura de la prevención y la protección civil se fortalece y consolida en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, como resultado de las acciones enfocadas a la prioridad que es salvar vidas.

Mara Lezama informó que el simulacro en Quintana Roo se basó en la hipótesis de un sismo de magnitud 7, con epicentro a 110 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, a una profundidad de 15 kilómetros. Alrededor de la 1 de la tarde (12 horas a nivel nacional) los teléfonos celulares recibieron el aviso de alerta.

El ejercicio central se realizó en el Complejo de Seguridad C5, en Benito Juárez, con la presencia de la Gobernadora y altos mandos de seguridad, protección civil y fuerzas armadas. Allí se activó el protocolo interno de emergencia, logrando la evacuación ordenada de 400 personas en tan solo 8 minutos hacia la explanada principal.

De forma simultánea se instaló un Puesto de Comando bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y binomios caninos K-9, quienes simularon con éxito el rescate y atención de víctimas en estructuras colapsadas.

A nivel estatal, el simulacro se desarrolló en los 11 municipios, bajo la hipótesis nacional de la Coordinación Nacional de Protección Civil: sismo de magnitud 7.0 con epicentro frente a Cabo Catoche.

En este ejercicio se probó por tercera vez el sistema de alertamiento masivo vía celular, una importante herramienta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que coloca a México como el tercer país en el mundo en utilizar esta tecnología.

De acuerdo con el corte preliminar, la participación ciudadana fue histórica, con 172 mil 047 participantes y 2,913 inmuebles registrados, entre dependencias federales, estatales, municipales y del sector privado, lo que consolida a Quintana Roo como un estado moderno, resiliente y preparado. El año pasado participaron 139 mil quintanarroenses.

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), Guillermo Núñez Leal, subrayó que la protección civil debe ser integral: “En Quintana Roo estamos listos para los huracanes, tenemos protocolos probados y una sólida cultura de prevención, pero no podemos confiarnos. Aunque la probabilidad de un sismo sea baja, debemos estar igualmente preparados”, afirmó.

Actualmente, el estado cuenta con un protocolo interinstitucional activo y permanente. A través de la COEPROC se mantiene coordinación estrecha con SEMAR, CONAGUA, Capitanías de Puerto y las direcciones municipales de Protección Civil para el monitoreo del mar y la emisión de boletines oficiales en menos de 10 minutos.