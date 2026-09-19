Beatriz Mojica se reúne con dirigencia nacional de Morena para definir ruta de organización en Guerrero

Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, sostuvo una reunión con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo y organización para los próximos meses en la entidad.

Durante el encuentro, ambas dirigentes hablaron sobre la importancia de fortalecer el trabajo territorial, mantener la organización interna y continuar con la cercanía con la población como uno de los principales ejes de las actividades del movimiento en Guerrero. La reunión se realizó pocos días después de que Morena designara a Mojica Morga como coordinadora estatal, decisión que fue anunciada el pasado 14 de septiembre por la dirigencia nacional del partido. En esa ocasión, la senadora con licencia recibió la constancia que acredita su nueva responsabilidad.

Como parte de esta nueva etapa, Mojica señaló que uno de los principales objetivos será mantener presencia en los municipios y comunidades de Guerrero, además de fortalecer la comunicación con las personas que participan en los comités y en las actividades del movimiento. La coordinadora guerrerense destacó que el trabajo territorial será una de las principales herramientas para mantener el contacto directo con la población y conocer las necesidades de las diferentes comunidades del estado “Vamos a seguir trabajando cerca de la gente que nos ha brindado su confianza y amplio respaldo. Mientras otros apuestan al odio y a la descalificación, nosotros apostamos al territorio”, afirmó Mojica después de la reunión.

Durante su mensaje, la morenista también habló sobre lo que consideró una estrategia de la oposición basada en ataques y descalificaciones. En particular, mencionó señalamientos que calificó como racistas y misóginos, ante los cuales aseguró que Morena responderá con trabajo y unidad. Otro de los temas centrales de la reunión fue la organización interna del partido. En este sentido, se planteó la necesidad de mantener una estructura activa en los municipios y comunidades, así como fortalecer la participación de quienes forman parte de los comités.

La dirigencia nacional de Morena también ha señalado la importancia de mantener la unidad y el trabajo territorial como parte de las actividades del movimiento en los estados. Para Guerrero, la nueva responsabilidad de Mojica forma parte de los trabajos de organización que Morena realiza de cara a los próximos procesos políticos. Su designación fue resultado del proceso interno del partido y representa una nueva etapa para las actividades de la organización en la entidad.

Mojica Morga señaló que la ruta de trabajo estará basada principalmente en tres puntos: territorio, organización y unidad. Con estas acciones, dijo, se busca avanzar en la consolidación del llamado segundo piso de la transformación en Guerrero y acompañar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La coordinadora también hizo un llamado a mantener la cercanía con la población y continuar con el trabajo junto a los integrantes de los comités y las diferentes estructuras del movimiento.

El encuentro con Ariadna Montiel representa una de las primeras reuniones de Mojica con la dirigencia nacional después de asumir su nueva responsabilidad. A partir de esta etapa, tendrá entre sus tareas encabezar las actividades de organización en Guerrero y mantener comunicación con las estructuras estatales y municipales. De esta manera, Morena busca avanzar en su organización territorial en Guerrero, con una ruta centrada en aumentar su presencia en las comunidades, fortalecer sus estructuras y mantener la unidad entre sus integrantes.