Carlos Torres Piña renuncia a la Fiscalía de Michoacán y asume coordinación de Morena

Carlos Torres Piña presentó su renuncia definitiva como titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, luego de haber sido designado como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena.

La renuncia fue presentada mediante un oficio dirigido a Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, a quien solicitó que los legisladores aprueben formalmente su separación del cargo. La decisión fue presentada después de que Torres Piña asumiera su nueva responsabilidad dentro de Morena.

El ahora coordinador estatal explicó que su decisión responde a una reflexión sobre la siguiente etapa de su vida pública y a su intención de participar en nuevos proyectos que, según señaló, permitan contribuir al bienestar de las familias michoacanas. Torres Piña también argumentó que, por respeto a la autonomía de la Fiscalía y a las funciones que desempeña la institución, consideró necesario separarse definitivamente del cargo. En su documento destacó la importancia de preservar la independencia institucional y garantizar la continuidad de la procuración de justicia.

La salida de Torres Piña ocurre después de que Morena lo designara el pasado 14 de septiembre como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán. La decisión fue tomada después del proceso interno del partido, en el que también participó el senador Raúl Morón. Con su nuevo cargo partidista, Torres Piña estará encargado de las tareas de organización de Morena en Michoacán, mientras el partido prepara sus actividades rumbo al proceso electoral de 2027. Sin embargo, su designación como coordinador estatal no constituye por sí misma una candidatura formal a algún cargo de elección popular. Durante su periodo al frente de la Fiscalía, Torres Piña destacó algunas de las acciones realizadas por la institución. De acuerdo con cifras citadas por El Universal, la Fiscalía reportó una impunidad penal de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento. También se informó que los recursos recuperados a favor de las víctimas aumentaron de 38.5 a 74.9 millones de pesos.

Entre los cambios realizados durante su administración estuvo una reorganización de la Fiscalía, con la incorporación de cinco vicefiscalías y la creación del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, diseñado para establecer prioridades de investigación y fortalecer la atención a víctimas. También se reportó un aumento en los mandamientos judiciales cumplimentados sin detenido previo. De acuerdo con los datos publicados por El Universal, estos pasaron de 212 entre julio de 2024 y mayo de 2025 a 477 en el periodo de julio de 2025 a mayo de 2026.

En materia de combate a la extorsión, durante su gestión se reportaron 223 carpetas de investigación y la detención de 85 personas, entre ellas seis identificadas por la Fiscalía como objetivos regionales. También se informó sobre la desarticulación de 11 bandas relacionadas con este delito. Con la renuncia, el Congreso de Michoacán deberá continuar con el procedimiento para definir al próximo titular de la Fiscalía General del Estado. Mientras se realiza el proceso de sustitución, Israel Vega Rodríguez permanece al frente de la institución como encargado.

El Congreso deberá recibir las propuestas correspondientes y seguir el procedimiento establecido para elegir al nuevo fiscal. La salida definitiva de Torres Piña marca así el cierre de su etapa al frente de la Fiscalía y el inicio de una nueva responsabilidad dentro de la estructura de Morena en Michoacán. Por ahora, su renuncia deberá ser aprobada formalmente por el Congreso estatal, mientras continúa el proceso para determinar quién ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado.