La coordinadora a la Defensa de la Transformación en Sinaloa Imelda Castro prepara regreso de “La PlatICada” con nuevas voces e historias

Imelda Castro prepara regreso de “La PlatICada” con nuevas voces e historias

La senadora Imelda Castro Castro anunció el próximo regreso de su espacio de comunicación “La PlatICada”, proyecto en el que, de acuerdo con su publicación en redes sociales, buscará presentar nuevas voces, historias y temas para compartir con la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, la política sinaloense compartió un mensaje en el que adelantó que el micrófono se encuentra listo para retomar las conversaciones y entrevistas que forman parte de este proyecto. “Muy pronto volvemos con nuevas voces, nuevas historias y muchas razones para seguir #LaPlatICada”, señaló en su publicación, en la que también invitó a sus seguidores a proponer a las personas que les gustaría escuchar en próximas emisiones. Castro se presenta en sus redes sociales como una mujer de izquierda y de territorio, además de identificarse como sinaloense. Actualmente ocupa la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, vinculada con Morena.

Imelda Castro prepara regreso de “La PlatICada” con nuevas voces e historias

“La PlatICada” se plantea como un espacio para conversar con distintas voces y conocer historias desde diferentes perspectivas. Con el anuncio de su regreso, la senadora adelantó que habrá nuevos contenidos y participantes. El proyecto también representa una forma de comunicación directa mediante redes sociales, donde las conversaciones pueden llegar a un público más amplio y permitir la interacción con quienes siguen las actividades de la coordinadora.

La coordinadora no dio a conocer por el momento una fecha específica para el regreso de las emisiones ni reveló quiénes serán los primeros invitados. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que sus seguidores participen en la selección de las próximas voces.

Con la pregunta “¿A quién te gustaría escuchar?”, la política sinaloense invitó a su audiencia a compartir propuestas para las siguientes conversaciones. El anuncio ocurre mientras Castro mantiene actividades políticas y de organización territorial en Sinaloa, desde donde participa en los trabajos relacionados con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El regreso de “La PlatICada” busca continuar con este contacto mediante conversaciones y contenidos digitales, incorporando nuevas historias y voces. Por ahora, los detalles sobre las próximas emisiones se darán a conocer posteriormente a través de sus redes sociales, mientras sus seguidores ya comenzaron a proponer posibles invitados para esta nueva etapa del proyecto.