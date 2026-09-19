Liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán; regresó a su hogar sano y salvo

El empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, quien había sido privado de su libertad por un grupo armado en una plaza comercial de Culiacán, Sinaloa, fue liberado durante la madrugada de este sábado y regresó a su domicilio sano y salvo.

El empresario fue interceptado el pasado jueves 17 de septiembre cuando llegó al área de estacionamiento de Plaza Real, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales de la capital sinaloense. El hecho ocurrió cuando Zúñiga Ramos se dirigía a uno de sus negocios. Personas armadas lo interceptaron y posteriormente lo privaron de la libertad. Tras recibir el reporte, autoridades de seguridad y elementos del Ejército acudieron al lugar para iniciar un operativo de búsqueda.

En el sitio donde ocurrió el hecho fue localizado el automóvil de lujo propiedad del empresario. Las autoridades también revisaron las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar obtener información sobre las unidades utilizadas por los responsables y establecer cómo ocurrió la privación de la libertad. El empresario pertenece a una antigua familia dedicada a la joyería en Sinaloa y cuenta con doble nacionalidad. Además, tiene vínculos familiares con el diputado federal Jesús Ibarra Ramos, de acuerdo con la información publicada por el medio.

Después de permanecer privado de su libertad durante aproximadamente dos días, Luis Mario Zúñiga Ramos fue liberado durante las primeras horas de este sábado. Posteriormente regresó a su hogar, sin que se reportaran lesiones graves. Hasta el momento, las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia no han informado públicamente las circunstancias en las que ocurrió la liberación del empresario, ni si hubo personas detenidas relacionadas con el caso.

El secuestro generó preocupación entre integrantes del sector empresarial de Culiacán, debido a que ocurrió en una plaza comercial ubicada en una zona donde existe presencia y vigilancia de corporaciones de seguridad. El caso también se registró en un contexto de hechos recientes de privación de la libertad en la capital sinaloense. De acuerdo con información publicada por El Universal, días antes otro ciudadano estadounidense había sido privado de su libertad en la colonia La Campiña. Su vehículo fue localizado posteriormente abandonado en otro punto de Culiacán.

La situación ha llamado la atención debido a que ambos casos ocurrieron con pocos días de diferencia, aunque hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente una relación entre ambos hechos. En el caso del empresario joyero, las primeras acciones de las autoridades se concentraron en la búsqueda y localización de la víctima. Elementos de seguridad realizaron recorridos en distintos puntos y revisaron imágenes de cámaras de vigilancia para obtener información que pudiera ayudar en la investigación.

Tras conocerse que Zúñiga Ramos ya se encontraba en su domicilio, la información sobre su liberación fue recibida como una noticia positiva entre sus familiares y personas cercanas, aunque todavía no se han dado detalles sobre las condiciones en las que fue dejado en libertad. Las autoridades no han informado si existe una investigación formal para identificar y detener a los responsables de la privación de la libertad. Tampoco se ha informado si se presentó una denuncia por estos hechos.

Por ahora, el empresario se encuentra nuevamente con su familia después de haber permanecido privado de la libertad desde el jueves. La investigación deberá continuar para determinar quiénes participaron en el hecho y establecer las circunstancias en que ocurrió. El caso se mantiene bajo atención en Culiacán, mientras las autoridades de seguridad y justicia no han emitido hasta el momento un comunicado oficial con mayores detalles sobre la liberación del empresario.