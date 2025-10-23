Caso Yusvely: Todo lo que se sabe de la joven venezolana que se suicidó en Puebla

Especial

El caso de Yusvely Marianny se ha viralizado en las últimas horas por el impacto que causo su fallacimiento, al ser una jóven de 20 años de edad que se quitó la vida al arrojarse del puente de Vía Atlixcáyotl del CIS en Puebla, la tarde del miércoles pasado.

La jóven de origen venezolano colocó un último mensaje en sus redes sociales horas antes de que ocurriera el trágico suceso en el que expresa su intención de terminar con su vida.

“Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida(...)”, se lee en el post.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la joven cayó de metros de altura desde la estructura de la ciclovía, hasta los carriles de la vialidad.

Según la información compartida por los familiares de la víctima, en el momento del siniestro se encontraba hablando por teléfono con su novio, que fue quien alertó a los cuerpos de emergencia para que acudieron al lugar a brindarle auxilio. Sin embargo, cuando arribaron al lugar, ya era demasiado tarde.

El padrastro de Yusvely declaró ante medios de comunicación que la familia espera que se esclarezcan los hechos, ya que, según su versión de los hechos, la joven intentó en diversas ocasiones comunicarse con su novio antes de tomar la decisión de quitarse la vida, sin embargo él no le respondió.

Las llamadas de atención

En la última publicación de Yusvely, deja entrever las posibles causas por las que decidió terminar su vida de esa manera, ya que expresa ansiedad, miedo al fracaso, síntomas de depresión que al parecer nunca fueron atendidos.

Además, señala problemas de aceptación con su madre y un posible caso de abuso sexual infantil por parte de su hermano.

Hasta ahora las autoridades estatales se encuentran a cargo del caso, levantando líneas de investigación para descartar los presuntos culpables.

El caso recuerda la importancia de atender la salud mental para evitar fatales desenlaces.