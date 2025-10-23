Va Tamaulipas por mejoras a la infraestructura educativa en zonas rurales

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) llevará a cabo la construcción de dos aulas en el Telebachillerato Comunitario 040, ubicado en el ejido Manuel Ávila Camacho de Ciudad Victoria, esto como parte del compromiso del Gobierno del Estado con la transformación educativa en todos los rincones de Tamaulipas.

Sergio Castillo Sagástegui, director general del ITIFE, indicó que, en consonancia con las directrices del gobernador Américo Villareal Anaya, el proyecto a desarrollar representa una inversión superior a los 2.5 millones de pesos y beneficiará a la población estudiantil que cursa la educación media superior en esta institución rural. El funcionario subrayó que estas acciones reflejan el esfuerzo del Gobierno del Estado por reducir la brecha educativa y fortalecer las oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes que habitan en comunidades apartadas; “Desde el ITIFE trabajamos para garantizar que la infraestructura educativa llegue también a las zonas rurales, porque cada aula construida representa una oportunidad de aprendizaje, inclusión y bienestar para nuestras y nuestros estudiantes”, señaló.

Sagástegui expresó que con este tipo de proyectos, el Gobierno de Tamaulipas es congruente con su visión humanista y de equidad, aseguró que la transformación educativa avanza con paso firme en beneficio de los tamaulipecos.

Adicionalmente, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, informó de próximas mejoras a la infraestructura educativa de Villa de Casas; al respecto, Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, en conjunto con el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, dio cuenta de la visita conjunta que realizaron a la Escuela Secundaria General “Romualdo Villarreal González”, donde supervisaron los trabajos de rehabilitación de la techumbre y del laboratorio de cómputo, espacios que presentaban un notable deterioro. Ambos funcionarios estatales dialogaron con personal docente y directivo del plantel y les reiteraron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas por mejorar las condiciones de los espacios educativos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de los estudiantes.

“Con estas acciones seguimos impulsando el bienestar y la seguridad de la comunidad escolar, priorizando obras que contribuyan a un entorno digno, funcional y acorde a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes”, agregó Sagastegui.