Inicia Julio Menchaca entrega de apoyos a damnificados en Hidalgo

Entrega de apoyos en Hidalgo

El Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, encabezó el Operativo de Pago del Censo Bienestar donde entregó apoyos directos de 20 mil pesos a las familias de los municipios de Metztitlán y Zimapán que resultaron afectadas por las lluvias de la vaguada monzónica.

La entrega de apoyos, destacó, es para que las familias y personas afectadas puedan iniciar con las labores de reconstrucción y recuperación de sus viviendas.

En compañía de autoridades estatales y municipales, así como personal de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo, el mandatario estatal, dijo que estos recursos representan una acción concreta para apoyar de manera eficaz a las familias que más perdieron y necesitan ante las contingencias naturales.

Julio Menchaca subrayó que estos apoyos forman parte de una estrategia integral de atención y reconstrucción, que contempla la rehabilitación de caminos, carreteras, el restablecimiento de servicios básicos, además de la entrega de víveres y materiales de construcción.

En este sentido, el gobierno ha desplegado 505 vuelos de abastecimiento y traslado de insumos, la instalación de 15 refugios temporales que albergan a 649 personas desplazadas, y la entrega de 147 mil 947 despensas por ruta aérea y terrestre, como parte del operativo de atención para las familias hidalguenses.

“Hay quien perdió todo; su casa, sus pertenencias, y entendemos su desesperación. Este apoyo busca normalizar en el menor tiempo posible la vida de las familias”, señaló.

Ante ello, cientos de familias en ambos municipios recibieron los recursos de manera directa para adquirir materiales y herramientas con los que puedan reparar los daños en su patrimonio.

El gobernador de Hidalgo resaltó que estos apoyos económicos se complementan con otros programas estatales y federales de desarrollo social y reactivación económica.

Con estas acciones el gobierno encabezado por Julio Menchaca reitera su compromiso con la reconstrucción del tejido social y la recuperación económica de las localidades más afectadas.