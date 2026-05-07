Se apoyará decisión del gobierno federal sobre planta Olinia: Armenta; presenta programas de infraestructura

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta detalla los programas de infraestructura que se pondrá en marcha en su gobierno.

Ante la expectativa sobre la instalación de la planta del automóvil eléctrico Olinia en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración respaldará las decisiones y proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la producción de ese automóvil.

Ello luego de que la presidenta Sheinbaum anunciara que para el proyecto Olinia se buscará una alianza con alguna empresa privada para concretar la fabricación del vehículo eléctrico mexicano, lo que abrió la posibilidad de que la planta no se instale finalmente en territorio poblano.

Armenta Mier subrayó que cualquier definición sobre Olinia contará con el respaldo de Puebla.

“Expresaremos total respaldo sin necesidad de recurrir a protagonismos”, afirmó.

IMPULSO CARRETERO

Armenta también presentó una serie de programas de infraestructura agrícola y carretera que impulsarán el desarrollo de la entidad y aprovechó para calificar de estoica a la presidenta, Sheinbaum ante la crisis que enfrenta con el gobierno del presidente Donald Trump.

Cuestionado sobre si hay una intencionalidad de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de la presidenta, Sheinbaum, Armenta consideró la actitud de la mandataria como estoica. “ Estoica y admirable, es lo que puedo decir”, aseveró .

En conferencia de prensa, Armenta informó sobre una serie de programas carreteros que conectarán varios municipios que ayudarán a activar la economía local y ofrecerá una mejor calidad de vida a los pueblos indígenas de regiones como Tehuacán.

Asimismo recalcó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), se desactiva una toma clandestina de hidrocarburos diariamente en Puebla.

Mier, informó que durante 2026 el Gobierno del Estado pavimentará más de 12 mil calles en la capital poblana y 28 mil en toda la entidad, lo que representa más de 400 kilómetros de vialidades intervenidas.

Destacó que Puebla contará próximamente con carreteras en mejores condiciones, así como entradas y salidas rehabilitadas en los 217 municipios.

En ese sentido aseveró que las obras equivalen a cuatro veces la autopista Puebla-Ciudad de México y aseguró que el esquema de trabajo es similar al impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, informó que este año operarán 14 trenes de pavimento, incluido uno donado por Pemex, con la meta de concluir 2026 con 15 unidades en funcionamiento.

Armenta Mier detalló que las 8 mil 500 toneladas de insumos donadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2025 aumentarán a 36 mil toneladas en el presente año. Explicó que la paraestatal aportará 12 mil toneladas, mientras que el Gobierno del Estado adquirirá 24 mil toneladas adicionales de cemento asfáltico con una inversión de 260 millones de pesos.

“Eso es seguridad, ya que es pavimento nuevo y lo que vamos rescatando lo destinamos para caminos de terracería y saca cosechas”, afirmó el gobernador.

Detalló que en la zona metropolitana se intervendrán 76 vialidades equivalentes a 212 kilómetros, es decir, alrededor de 13 mil calles, en beneficio de un millón 600 mil habitantes.

Mientras tanto, en el interior del estado se atenderán 24 arterias con una cobertura de 200 kilómetros, lo que representa 15 mil calles en 28 municipios, beneficiando a más de un millón de personas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que las 36 mil toneladas de cemento asfáltico permitirán tener presencia en 32 municipios, con beneficios directos para 2.6 millones de poblanos.

Durante 2025, el Gobierno del Estado pavimentó 33 vialidades en siete municipios, con más de 146 kilómetros atendidos y alrededor de 5 mil calles intervenidas.