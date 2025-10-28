Gobierno de Tecámac inaugura Call Center para mejorar atención ciudadana

Call Center para Mejorar Atención Ciudadana

El Gobierno de Tecámac puso en operación la Unidad de Atención Digital a Usuarios, para que los habitantes del municipio soliciten vía telefónica o por un mensaje de texto la provisión de servicios públicos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta y atención ciudadana.

Con Rosi Wong Romero, liderando en la presidencia municipal, el gobierno municipal promueve el uso de la tecnología para facilitar las solicitudes de servicios a los habitantes del municipio, ahorrar tiempo, filas y traslado a oficinas públicas.

Dentro de estas nuevas acciones, se incluye la creación de un Call Center municipal, que cuenta con un número para uso exclusivo del envió de textos (525639534135), y una línea telefónica (5576024800).

Mediante este nuevo canal de comunicación municipal se puede reportar falta de iluminación en vía pública, bacheo, falla de semáforos, recolección de residuo asfáltico o servicios del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

También se puede solicitar recolección de residuos sólidos urbanos y de residuos verdes, poda de parques y/o espacios públicos, rescate de polinizadores, rescate animal y fauna nociva, así como retiro de vehículo en abandono.

Añadiendo a todo esto, por igual, es importante señalar que se brindarán asesorías en materia de derechos humanos, en materia jurídica, consulta de adeudos de predio y agua e incluso para hacer denuncias ciudadanas por motivos de contaminación auditiva.