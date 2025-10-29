Clausuran zona de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca por cambio de uso de suelo ilegal

Clausura zona de de la Reserva de la Mariposa Monarca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente n una superficie de 5 hectáreas, después de detectar un cambio no autorizado en el uso de los terrenos forestales, para la huertas de aguacate, dentro del paraje “El Rincón”, municipio de Contepec, Michoacán, la cual se encuentra dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca fue decretada como Área Natural Protegida el 10 de noviembre de 2000, con una superficie de 56,259 hectáreas. Y en 2008 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Abarca municipios del Estado de México y de Michoacán; su valor ecológico radica en sus ecosistemas de bosques de oyamel, pino, encino y cedro que albergan en sus santuarios el fenómeno migratorio de la mariposa Monarca, además de ser el hábitat de 184 especies de vertebrados.

El 22 de octubre, al responder una denuncia ambiental por tala en esta región, la Profepa llevó a cabo una inspección en materia forestal para verificar los hechos. Durante el recorrido se señalo la afectación al ecosistema de bosque de encino-pino a causa de la tala ilícita de árboles y la siembra de cultivos agrícolas.

En un superficie de 2.2 hectáreas, había 12 tocones de árboles de encino que en su estado base representaban un volumen total de 3.616 m3 de madera. También, se observaron 500 plantas de aguacate de entre 0.80 y 1.80 metros de altura, así como 12 plantas de limón. El detalle que confirmó la tala ilegal, fue que los tocones no tenían ninguna marca o señalamiento de responsable técnico forestal, lo que confirma la tala ilegal y la ausencia de autorización para el aprovechamiento.

En otra de las superficies, está de 2.82 hectáreas en la zona alta del bosque, se contabilizaron aproximadamente 470 plantas de aguacate .

Como medida de seguridad ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, se impuso la clausura total temporal de ambas superficies afectadas.

La Profepa continuará con las acciones correspondientes para garantizar la protección y conservación de los ecosistemas forestales y del hábitat de la mariposa monarca, patrimonio natural de México y del mundo.