Mazapiltepec celebrará su historia con un museo: Armenta apuesta por preservar la memoria de los municipios

Mazapiltepec tendrá Museo Histórico para honrar un siglo de identidad y grandeza

En medio de las celebraciones por los 100 años de historia de Mazapiltepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la creación de un museo comunitario con el objetivo de preservar la memoria histórica, cultural y social del municipio.

El mandatario aseguró que todos los municipios deberían contar con un espacio dedicado a resguardar su identidad y legado histórico. “Todos los municipios deben tener por lo menos un museo. Si alguno no lo tiene, busquen un espacio y lo hacemos juntos”, expresó durante su visita.

La propuesta fue bien recibida por habitantes de Mazapiltepec, quienes consideraron que el museo permitirá conservar tradiciones, reconocer a personajes históricos y fortalecer el sentido de identidad de las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia conmemorativa también se develó una placa alusiva al centenario y se inauguró una exposición fotográfica instalada en la explanada del zócalo, donde se exhiben imágenes que retratan distintos momentos de la historia local.

El cronista Sergio Fermín Galicia recordó algunos de los episodios más representativos del municipio, entre ellos el hallazgo de un fósil de mamut en el Cerro Grande, el paso de Hernán Cortés por la región y la participación de la comunidad en procesos históricos como la Independencia y la Revolución Mexicana.

Por su parte, el presidente municipal Miguel Pérez Cuéllar reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la realización de ocho obras comunitarias enfocadas en mejorar las condiciones de bienestar social.

En su mensaje también recordó a figuras emblemáticas del municipio como Bernardo Pérez Romero, Irineo Medina Castillo, Pablo Hernández Hernández, Luis Medina Vázquez, Catalino Pérez Romero, Felipe Roque, José Portilla, Ezequiel Martínez y el General Manuel M. Guerrero, personajes que forman parte de la memoria histórica de Mazapiltepec.

Como parte de su gira de trabajo, Alejandro Armenta entregó además un tractor a la Comisariada Ejidal de San Luis Sesma, encabezada por Gudelia Elpidio Silverio, con el propósito de fortalecer las actividades agrícolas de la región.

Autoridades estatales destacaron que Mazapiltepec se convirtió en el único municipio donde la adquisición del tractor se realizó mediante una aportación compartida del 50 por ciento entre el ayuntamiento y el Gobierno del Estado, a través del Programa de Obra Comunitaria.

De acuerdo con cifras oficiales, actualmente existen mil 800 equipos destinados al fortalecimiento del campo poblano, como parte de las estrategias para impulsar la economía regional y apoyar a productoras y productores del estado.