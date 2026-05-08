Productores de frijol irrumpen en Congreso de Zacatecas por incumplimiento de acuerdos

Productores de frijol irrumpieron este jueves en el Congreso del Estado de Zacatecas para exigir soluciones ante presuntos incumplimientos relacionados con el acopio de su cosecha y el pago del precio de garantía acordado con autoridades federales y estatales.

De acuerdo con reportes periodísticos, decenas de campesinos ingresaron al pleno de la Legislatura local y bloquearon las salidas del recinto, impidiendo la salida de diputados mientras exigían una reunión con funcionarios responsables del programa de acopio de frijol.

Los manifestantes señalaron incumplimientos en los acuerdos alcanzados el pasado 29 de marzo, cuando retiraron un plantón instalado en Plaza de Armas. Según los productores, se había prometido el acopio de mil 500 toneladas de frijol a un precio de 27 pesos por kilogramo; sin embargo, denunciaron que solamente se había avanzado alrededor del 40 por ciento del proceso y posteriormente se les ofreció pagar 16 pesos por kilo.

Uno de los líderes del movimiento, Rubén Hernández Muñiz, reclamó a legisladores la falta de apoyo hacia el campo zacatecano y acusó que las autoridades no han cumplido con los compromisos pactados. Mientras tanto, Abraham Castro Trejo también exigió la presencia de funcionarios estatales y federales para atender las demandas de los campesinos.

Durante la protesta, productores acusaron presuntos actos de corrupción e irregularidades en el manejo de los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar. Los inconformes señalaron directamente a Ángel Olais Ávila, jefe de centros de acopio, de favorecer a ciertos productores y retrasar el proceso de recepción del frijol.

Por su parte, el funcionario federal argumentó que el acuerdo inicial contemplaba apoyar a 130 productores, pero aseguró que la lista aumentó a más de 400 campesinos, situación que complicó el proceso de acopio. También recordó que el programa con precio de garantía de 27 pesos concluyó el pasado 30 de abril y posteriormente entró en operación un esquema extraordinario con pago de 16 pesos por kilogramo.

La tensión aumentó cuando los productores advirtieron que no permitirían la salida de legisladores hasta obtener respuestas concretas. Incluso algunos diputados permanecieron retenidos durante varias horas dentro del Congreso local.

Más tarde, una comisión de campesinos acudió a una reunión con autoridades estatales y representantes de Alimentación para el Bienestar en oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, el encuentro concluyó sin acuerdos definitivos, por lo que ambas partes acordaron continuar las mesas de diálogo este viernes.

Los productores advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta que se respeten los compromisos relacionados con el acopio y el precio de garantía del frijol, al considerar que la situación afecta directamente la economía de cientos de familias campesinas en Zacatecas.