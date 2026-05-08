CNTE Chiapas rechaza cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas rechazaron la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026, al considerar que la medida podría agravar el rezago educativo en la entidad.

De acuerdo con información publicada por Diario del Sur, docentes y padres de familia calificaron la propuesta como una “jugada política” relacionada con el Mundial de Futbol 2026 y no con las verdaderas necesidades del sistema educativo.

La CNTE manifestó su desacuerdo con la intención de concluir las clases el próximo 5 de junio de 2026, cuando originalmente el calendario escolar contemplaba actividades hasta mediados de julio. El magisterio señaló que reducir semanas de clases afectaría el aprendizaje de miles de estudiantes, principalmente en estados con altos índices de rezago educativo como Chiapas.

Los docentes indicaron que muchas escuelas continúan enfrentando problemas de infraestructura, falta de ventilación, carencia de agua potable y otras necesidades básicas, por lo que consideraron contradictorio que ahora las autoridades argumenten preocupación por las altas temperaturas.

La propuesta de modificar el calendario escolar fue anunciada recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, quien explicó que el ajuste responde a diversas solicitudes relacionadas con las altas temperaturas y la organización del Mundial de Futbol 2026.

Sin embargo, integrantes de la CNTE sostuvieron que la educación pública no debe quedar subordinada a intereses económicos o mediáticos vinculados al evento deportivo internacional.

En el caso de Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE también rechazó los cambios al calendario escolar y adelantó que mantendrá su propio calendario alternativo, con cierre de clases previsto para julio.

Por otra parte, organizaciones de padres de familia también expresaron preocupación por la reducción del ciclo escolar. La Unión Nacional de Padres de Familia advirtió que disminuir entre cinco y siete semanas de clases podría afectar directamente el aprendizaje de millones de estudiantes en el país.

Aunque la SEP anunció el ajuste al calendario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró recientemente que la modificación aún se encuentra en análisis y no representa una decisión definitiva.

Mientras continúan las discusiones, docentes y padres de familia en Chiapas señalaron que permanecerán atentos a las decisiones oficiales y reiteraron su rechazo a cualquier reducción del tiempo efectivo de clases, al considerar que la prioridad debe ser fortalecer la educación y no reducir el calendario escolar.