Sinaloa concreta financiamiento por 1,500 millones de pesos para obras públicas

El Gobierno de Sinaloa concretó un financiamiento por 1,500 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, recursos que serán utilizados en proyectos de infraestructura carretera, seguridad, espacios deportivos y obras públicas en distintos municipios del estado.

De acuerdo con información oficial, el proceso se realizó mediante un esquema competitivo en el que participaron diversas instituciones bancarias, lo que permitió seleccionar las mejores condiciones financieras para la entidad.

Las autoridades estatales señalaron que este resultado refleja la confianza de las instituciones financieras en el manejo de las finanzas públicas del gobierno sinaloense, además del bajo nivel de endeudamiento y la reducción de la deuda de corto plazo heredada a la actual administración.

El crédito forma parte de la autorización aprobada previamente por el Congreso del Estado de Sinaloa para realizar procesos de financiamiento por hasta 2 mil 200 millones de pesos, destinados exclusivamente a inversión pública productiva.

Entre las primeras obras contempladas se encuentra la pavimentación con concreto asfáltico del camino San Benito–El Huejote, en el municipio de Mocorito, proyecto que busca mejorar la conectividad de comunidades serranas de la zona centro del estado.

Asimismo, se contempla la rehabilitación de tramos de la carretera Benito Juárez, considerada una de las vialidades importantes para la movilidad regional.

Otro de los proyectos anunciados es la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, el cual llevará el nombre del medallista mazatleco Marco Verde.

Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Benito Juárez de Mazatlán

De acuerdo con el gobierno estatal, este espacio estará enfocado en fomentar la convivencia social, el desarrollo comunitario y la formación deportiva para niñas, niños y jóvenes de la zona.

El proceso de licitación pública para la contratación del crédito inició el pasado 10 de abril y concluyó este jueves con la asignación del contrato a Banobras por un monto de mil 500 millones de pesos.

Las autoridades explicaron que el financiamiento permitirá al estado contar con mayor liquidez para continuar desarrollando obras de infraestructura y atender necesidades prioritarias de la población sinaloense.

También destacaron que los recursos serán destinados a proyectos de conectividad, seguridad, espacios de esparcimiento y mejoramiento urbano en los 20 municipios de la entidad.

El gobierno estatal aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo regional y mejorar las condiciones de vida de las familias sinaloenses mediante infraestructura pública productiva.