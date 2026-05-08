Gobernadora de Sinaloa brinda apoyo a víctimas de incendio en plaza comercial de Los Mochis

La gobernadora de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, realizó un recorrido por hospitales públicos y privados de Los Mochis para brindar apoyo a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en una plaza comercial de la ciudad.

Durante la visita, la mandataria estatal habló directamente con familiares de las personas afectadas para conocer su situación y ofrecer respaldo por parte del Gobierno del Estado. Señaló que las autoridades estatales trabajarán para atender las necesidades de quienes resultaron afectados por esta emergencia.

“Les brindamos todo el apoyo para que estén tranquilas y seguras, de parte de Gobierno del Estado tienen nuestra solidaridad”, expresó la gobernadora durante el recorrido.

Acompañada por el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; el director de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, y el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez, Bonilla Valverde acudió también al sitio del incendio para supervisar las labores de atención y verificar que continuaran los trabajos de auxilio.

La gobernadora destacó la coordinación entre corporaciones de seguridad y emergencia de los tres niveles de gobierno, además de la participación de elementos de la Marina, Guardia Nacional y Defensa, quienes colaboraron en las labores para controlar el incendio.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se encontraba controlado en un 95 por ciento durante la noche del jueves, gracias a la rápida intervención de bomberos y cuerpos de rescate.

Asimismo, la mandataria agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dijo, brindó respaldo inmediato para atender la contingencia en Sinaloa. También informó que personal especializado del Gobierno Federal llegará a Los Mochis para colaborar en las tareas necesarias tras el incendio.

La gobernadora reconoció además el trabajo de bomberos y socorristas locales, así como de equipos de municipios cercanos que acudieron para ayudar en el combate al fuego y en la atención de personas afectadas.

Según el reporte preliminar dado a conocer por autoridades estatales, el saldo hasta la noche del jueves era de cinco personas fallecidas y alrededor de 30 lesionados, la mayoría de ellos por intoxicación por monóxido de carbono.

Entre los funcionarios que también acompañaron a la gobernadora estuvieron el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos; el secretario de Seguridad Pública, General Sinuhé Téllez López; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, José Ismael Inzunza Sosa, y el vicefiscal de la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del incendio y continúan con las labores de atención y apoyo a las familias afectadas por este hecho ocurrido en Los Mochis.