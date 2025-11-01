Tren que transportaba alcohol descarrila, se incendia y explota, en Hidalgo

Autoridades ya investigan las causas del siniestro (Captura de video)

Descarrila tren en Tepetitlán — Momentos de terror vivieron los dos operadores de un tren de carga que tras descarrilarse e incendiarse explotó cuando se encontraba en una zona despoblada de Tepetitlán, en Hidalgo.

Reportes de las autoridades de Protección Civil y de la Policía estatal reportan que el siniestro, de acuerdo con el conductor del ferrocarril, se registró cerca de las 08:00 horas a la altura del kilómetro 101 de la vía férrea con dirección a la Ciudad de México.

La locomotora siniestrada es la 4110 y 9604 de Ferromex, misma que jalaba 100 vagones que transportaba vehículos, alcohol etílico y mercancía variada. Autoridades en el lugar del accidente reportan que al menos 15 vagones se incendiaron como consecuencia del descarrilamiento.

El tren siniestrado jalaba 100 vagones

Los operadores de la locomotora Hugo Sánchez Castillo y Jorge Reyes informaron que salieron de Torreón Coahuila con destino al Estado de México y que desconocen las causas del descarrilamiento. En el lugar personal de seguridad privada Multisistemas de Seguridad del Valle de México, evalúan los daños por este siniestro.

Las autoridades reportan que varios vagones se volcaron y uno de ellos, tipo tanque que transportaba alcohol, explotó, lo que provocó un incendio cuyas llamas alcanzaron los seis metros de altura.

El lugar fue acordonado por elementos de las policías municipal y estatal, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Autoridades federales y estatales ya iniciaron las investigaciones para conocer las causas del siniestro.

